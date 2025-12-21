¿Que mensaje manda Trump cuando acusa a la chavista Venezuela de robar el petróleo a EE UU?

Donald Trump ha intensificado su postura frente a Venezuela.

Este 16 de diciembre de 2025, anunció un bloqueo total sobre los petroleros sancionados que entren o salgan del país hasta que devuelvan «todo el petróleo, la tierra y otros activos» que han robado a Estados Unidos.

Esta retórica se produce en un contexto de ataques a lanchas rápidas en el Caribe y la captura de un segundo petrolero cargado con crudo venezolano cerca de las costas controladas por el chavismo.

Los ecos de esta tensión recuerdan a la invasión de Panamá en 1989, cuando se desplegó un gran contingente militar en la zona.

El origen de la acusación sobre el petróleo

Trump y su asesor Stephen Miller sostienen que Venezuela ha robado una industria petrolera que fue construida con el «sudor y esfuerzo» estadounidense. Miller califica este acto como el «mayor robo de riqueza y propiedad» en la historia, utilizado para financiar actividades terroristas y el narcotráfico.

Sin embargo, la historia presenta una narrativa diferente. Todo comenzó en los años 20 con Juan Vicente Gómez, cuando empresas británicas y holandesas exploraron el Lago de Maracaibo. Pronto, compañías estadounidenses llegaron con concesiones que apenas pagaban un 7% en regalías.

En 1943, Isaías Medina Angarita modificó las reglas del juego. Aumentó las regalías al 16%, otorgó al Estado el 50% de los beneficios y limitó las concesiones a un máximo de 40 años. Las empresas estadounidenses aceptaron debido a la Segunda Guerra Mundial.

En 1974, Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, creando así PDVSA, mientras compensaba a las empresas con dinero. Compañías como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron continuaron operando y obteniendo ganancias.

La llegada de Hugo Chávez en 1999 marcó un cambio radical. Expropió activos y aumentó las regalías. Aunque ExxonMobil y ConocoPhillips demandaron y lograron alguna compensación, no fue suficiente para cubrir sus pérdidas. Por otro lado, Chevron permaneció en el país.

Expertos consideran estas afirmaciones exageradas. El petróleo nunca fue propiedad de EE UU; solo tenían concesiones, afirma Francisco Monaldi, del Instituto Baker. En esta línea, Miguel Tinker Salas añade que también hubo trabajadores venezolanos que contribuyeron con su esfuerzo en los pozos.

Hoy por hoy, Venezuela produce poco debido a malas expropiaciones y corrupción durante los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro.

Captura del segundo petrolero

Las autoridades estadounidenses han capturado un segundo petrolero con crudo venezolano cerca de las costas. Esta acción se suma a una primera captura y justifica las medidas restrictivas impuestas por Trump.

Las fuerzas navales están interceptando los buques sancionados. Según comenta Trump, se controlarán tanto el aire como el mar, e incluso la tierra si fuera necesario.

Todo esto ocurre mientras se realizan ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe. El Pentágono asegura que se siguen reglas de combate armado no internacional contra los carteles involucrados.

Comparación con Panamá 1989

La actual ofensiva evoca recuerdos de la invasión de Panamá, donde EE UU desplegó 30.000 soldados durante la Operación Causa Justa, dirigida contra Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

Similitudes clave

Despliegue masivo de buques en el Caribe, el mayor desde tiempos de la Guerra Fría.

Acusaciones similares de narcotráfico: entonces contra Noriega , ahora contra Maduro , vinculado al «Cartel de los Soles».

, ahora contra , vinculado al «Cartel de los Soles». Importancia estratégica: Canal de Panamá frente a las reservas petroleras venezolanas.

frente a las reservas petroleras venezolanas. Un discurso agresivo tras años marcados por la enemistad.

El detonante para intervenir en Panamá fue la muerte del teniente Robert Paz, ocurrida el 16 de diciembre de 1989 durante un tiroteo. Apenas cuatro días después, Washington decidió invadir .

Diferencias notables

Usa esta tabla para verlas claras:

Aspecto Panamá 1989 Venezuela 2025 Tamaño país Pequeño, fácil despliegue Doce veces mayor; geografía compleja Pruebas narco Irrefutables contra Noriega Acusaciones controvertidas hacia Maduro Contexto Guerra Fría; bajo mandato de Bush padre Siglo XXI; bajo liderazgo de Trump Acciones Invasión terrestre directa Bloqueos navales; ataques aéreos

Mientras que Noriega, exagente CIA, contaba con pruebas sólidas en su contra, a día de hoy, se etiqueta a Maduro como «narcoterrorista», un término bastante amplio .

La oposición venezolana se encuentra dividida al respecto. Por una parte, está Leopoldo López, quien respalda una intervención similar a la ocurrida en Panamá . Otros temen que esto pueda llevar al caos.

Antecedentes y evolución posible

Ahora, Trump amplía sus operaciones navales contra las lanchas vinculadas al narcotráfico. Ha amenazado con posibles incursiones terrestres «muy pronto» .

Se ha informado sobre una llamada entre Trump y Maduro donde este último solicitaba amnistía para él mismo y para Cilia Flores a cambio de abandonar el poder. Sin embargo, EE UU rechazó dicha propuesta .

Por su parte, Claudia Sheinbaum desde México ha calificado como «cuestionable» lo relacionado con el petróleo y ha rechazado cualquier intervención militar .

La producción venezolana sigue cayendo debido a las expropiaciones realizadas por Chávez. Además, PDVSA enfrenta sanciones severas junto con problemas internos relacionados con corrupción .

¿Qué puede suceder ahora? Con Trump controlando aire y mar mediante bloqueos que aprietan aún más la economía venezolana, surge la inquietud sobre si esto podría escalar hacia acciones terrestres como ocurrió en Panamá; aunque aquí hay mayores dimensiones geográficas involucradas junto con aliados como Rusia e Irán.

Muchos claman por una negociación pacífica. Sin embargo, Maduro se mantiene firme mientras que Trump no muestra signos de ceder. La chispa que podría desatar todo este conflicto es tan impredecible como lo fue aquella muerte del teniente Paz.

La región observa atentamente este complejo juego entre bloqueos e intercambios acusatorios donde convergen intereses relacionados con petróleo, drogas y poder.