‘El Pollo Carvajal’, exjefe de la inteligencia chavista, detalla los pagos del petróleo venezolano a políticos españoles de izquierdas

La figura de Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, vuelve a entrelazarse con la política española en un momento crítico para las relaciones entre España, Venezuela y Estados Unidos.

Su colaboración con la justicia estadounidense y los documentos que dice haber entregado a la Audiencia Nacional reavivan viejas sospechas sobre cómo se ha utilizado el petróleo venezolano como una herramienta para influir en la política europea, especialmente en España.

Mientras Estados Unidos consolida su narrativa de Venezuela como narcoestado y refuerza las acusaciones contra el círculo cercano a Nicolás Maduro, en España emergen nombres conocidos que han sido parte de investigaciones durante años: José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero, Baltasar Garzón y el exembajador Raúl Morodo.

Todos ellos han sido mencionados, en diferentes contextos y grados, en declaraciones, querellas o investigaciones relacionadas con PDVSA, el petróleo y los flujos de capitales chavistas hacia Europa.

Prueba evidente de que lo que Sánchez y su entorno intentaron cubrirse las espaldas en este turbio asunto, es que el Gobierno del marido de Begoña informa a Delcy Rodríguez de que el CNI vigilaba al ‘Pollo’ Carvajal cuando EE.UU. exigía su detención y extradición.

Durante su escala en el aeropuerto de Barajas, la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez solicitó al ministro José Luis Ábalos que controlara al exjefe de la Inteligencia chavista y evitara su entrega a Estados Unidos.

Diez meses después, insistió ante el empresario Víctor de Aldama: Ábalos confirmó que el fugado estaba bajo vigilancia del CNI y ofreció a Delcy hacer «cualquier cosa que creas necesaria».

Un año más tarde, Carvajal fue detenido en una operación conjunta con la DEA y, en julio de 2023, extraditado a EE.UU.

El ‘Pollo’ Carvajal, de general del chavismo a pieza clave en Estados Unidos

Carvajal, antiguo responsable de la inteligencia militar venezolana y figura cercana al chavismo, fue detenido en Madrid en 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2023, donde se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, comprometiéndose a colaborar con las autoridades. Su testimonio se ha convertido en uno de los pilares de la acusación estadounidense que retrata a Venezuela como un país que durante décadas ha sido plataforma para el envío de cocaína hacia Estados Unidos, en complicidad con las FARC y altos funcionarios civiles y militares.

Antes de su entrega a Washington, Carvajal ya había decidido “tirar de la manta”. Durante varias declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, sostuvo que el régimen chavista había creado un entramado de pagos irregulares vinculados a PDVSA del que habrían sacado provecho varios políticos españoles de izquierdas. Estas afirmaciones, inicialmente vistas por muchos como una estrategia para evitar su extradición, ahora cobran relevancia al alinearse con lo que Carvajal ha aceptado declarar ante la justicia estadounidense.

Según lo publicado, el exmilitar presentó al juez García-Castellón varios documentos que supuestamente demostrarían las conexiones entre PDVSA, Podemos y su cofundador Juan Carlos Monedero, así como los vínculos económicos con figuras históricas del socialismo español. El contenido exacto y el valor probatorio de esos documentos permanecen bajo secreto o en proceso de verificación. Sin embargo, el hecho de que la justicia estadounidense esté solicitando información adicional desde España sugiere que esta pista no se considera irrelevante.

Nombres propios sobre el crudo: Monedero, Garzón, Morodo y Zapatero

Las declaraciones de Carvajal, recogidas tanto en sumarios como en informes periodísticos, revelan un patrón claro: PDVSA actúa como una caja negra del chavismo fuera del país, involucrada en contratos inflados, facturas sin servicios reales y pagos en efectivo que habrían alimentado una red política y empresarial influyente.

Entre los nombres mencionados por Carvajal destacan:

Baltasar Garzón Según Carvajal, el exjuez habría recibido hasta 10 millones de euros provenientes de PDVSA “sin realizar ningún tipo de trabajo”, canalizados a través de la empresa Ilocad S.L. , cuyo despacho él mismo administra. Su versión sostiene que las “colaboraciones” sumarían un total aproximado de 8,8 millones de euros , organizadas mediante contratos inflados y pagos sin contraprestaciones claras.

Juan Carlos Monedero y el entorno fundador de Podemos El exjefe del servicio secreto incluyó a Monedero entre los supuestos beneficiarios dentro de esa red clientelar vinculada a PDVSA, junto con otros miembros fundadores del partido Podemos . Las acusaciones coinciden con una línea ya conocida: se sospecha que el chavismo financió movimientos políticos afines en Europa mediante consultorías, fundaciones y contratos con empresas públicas del sector energético.

Raúl Morodo, exembajador en Caracas Este diplomático fue embajador durante el Gobierno de Zapatero y ha sido condenado por blanqueo de capitales procedentes de PDVSA mediante contratos simulados entre 2012 y 2015. Según Carvajal, Morodo habría llegado a recibir hasta 30 millones de dólares por medio de contratos irregulares con la petrolera venezolana incluso después de dejar su puesto diplomático.



En todos estos casos, las investigaciones judiciales se han enfocado en el uso de sociedades pantalla, cuentas bancarias ubicadas en terceros países y adquisiciones inmobiliarias costosas como métodos para blanquear dinero. El patrón es claro: los fondos provenían de PDVSA, se dispersaban por Panamá o Suiza antes de terminar en España como patrimonio aparentemente legítimo.

El papel de Zapatero: del facilitador político a la diana de querellas

La figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aparece implicada desde diferentes ángulos dentro este entramado.