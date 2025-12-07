Trump aprieta el nudo en torno al pescuezo de Zapatero y tiene pruebas: puente entre el narcochavismo y el corrupto PSOE de Sánchez

Zapatero con Pinocho Sánchez, en un meme que corre por Whatsapp.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido y es el puente permanente entre el chavismo torturador el corrupto PSOE de Sánchez

El exgeneral Hugo “El Pollo” Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia chavista, ha colocado al socialista Zapatero en el centro de los pagos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Según su declaración ante la Audiencia Nacional, el expresidente español cuenta con un aval fijo en Caracas: Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, presidente de la Asamblea Nacional impuesta por Maduro y uno de los pilares del Grupo de Puebla, foro que el propio Zapatero ayudó a fundar y donde el PSOE de Sánchez tiene presencia directa a través de dirigentes como Adriana Lastra y Pilar Cancela.

Ese mismo Rodríguez fue quien, en otoño de 2019, se reunió en secreto con José Luis Ábalos en el corazón de Madrid. El objetivo era claro: abrir un canal directo con el Gobierno español y frenar el apoyo que España aún prestaba a Juan Guaidó, entonces reconocido por la UE como presidente encargado. Pese a las sanciones de EE.UU. y Canadá, Rodríguez podía moverse libremente por Europa.

El encuentro dio resultado inmediato.

El gobierno español dio un giro de 180 grados, abandonó a Guaidó y abrió la puerta a la narcodictadura.

Los siguientes hitos son ya historia conocida:

la polémica visita de Delcy Rodríguez a Barajas,

a Barajas, los contratos de petróleo venezolano,

los viajes de Koldo García a Caracas

a Caracas y, finalmente, la elección de Pedro Sánchez como primer presidente español de la Internacional Socialista en noviembre de 2022, con el respaldo explícito del chavismo.

Un detalle adicional completa el cuadro: según fuentes periodísticas, el actual ministro Ángel Víctor Torres propuso a Ábalos, en plena crisis del rescate aéreo de 2020, sustituir Air Europa por Plus Ultra precisamente para favorecer los intereses de Zapatero en Venezuela.

En síntesis, la red tejida desde 2019 –con Zapatero como bisagra, Jorge Rodríguez como emisario y Ábalos como interlocutor– no solo cambió la política exterior española, sino que, según las acusaciones que ahora investiga la Justicia, convirtió al PSOE en socio privilegiado de los negocios del régimen de Maduro.

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero ha evolucionado drásticamente en los últimos años.

De ser visto como un puente entre Europa y Caracas, ha pasado a convertirse en un dolor de cabeza diplomático para España y un objetivo legal para Washington.

La Administración Trump sostiene que posee “pruebas contundentes” que vincularían al expresidente con la narcodictadura venezolana, en un expediente que no solo examina su papel político, sino también posibles flujos de dinero y favores relacionados con el régimen de Maduro.

Simultáneamente, las declaraciones del Pollo Carvajal, han destapado una grieta significativa: describe un chavismo que entrelaza narcotráfico, manipulación electoral y una red internacional de apoyos políticos y empresariales. En esta red, según su versión, el nombre de Zapatero no se limita a ser un mediador neutral, sino que aparece como un actor activo dentro de la estrategia del régimen.

De mediador incómodo a objetivo penal

La desconfianza que Washington siente hacia Zapatero no es nueva, aunque en las últimas semanas ha alcanzado un nuevo nivel. Fuentes judiciales relacionadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que la justicia estadounidense “está muy interesada” en iniciar un proceso penal contra el expresidente como “colaborador necesario” del régimen de Maduro.

Este cambio se debe a varios factores interrelacionados:

Las comparecencias recientes de “El Pollo” Carvajal ante la justicia estadounidense, tras su extradición desde España en 2023, donde se ha autoinculpado por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, además de aportar abundante documentación sobre la estructura del poder chavista.

ante la justicia estadounidense, tras su extradición desde España en 2023, donde se ha autoinculpado por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, además de aportar abundante documentación sobre la estructura del poder chavista. La aplicación de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), que permite a Estados Unidos investigar no solo a los cabecillas del entramado, sino también a quienes hayan colaborado o se hayan beneficiado de sus actividades, incluidos intermediarios extranjeros.

El creciente malestar político en Washington por el papel desempeñado por Zapatero en la llamada “normalización democrática” de Venezuela, interpretada allí como una maniobra para fortalecer a Maduro bajo una fachada de diálogo.

En este marco, la Administración Trump considera diversas medidas que van desde sanciones financieras y migratorias hasta un eventual embargo de bienes y una orden internacional de detención si se consolida la causa penal.

El financiamiento de PDVSA y la red de intermediarios

Uno de los aspectos más delicados del expediente gira en torno al supuesto financiamiento venezolano hacia Zapatero. Según las informaciones proporcionadas a la justicia estadounidense por Carvajal, el expresidente habría recibido “importantes cantidades de dinero” provenientes del Gobierno venezolano a través de PDVSA, la petrolera estatal.

Los investigadores están explorando varias líneas:

Pagos dirigidos desde PDVSA hacia estructuras asociadas con Zapatero, dentro del contexto de su actividad en Venezuela.

hacia estructuras asociadas con Zapatero, dentro del contexto de su actividad en Venezuela. Operaciones en el sector energético donde el expresidente habría actuado como facilitador o socio político al servicio de intereses chavistas.

donde el expresidente habría actuado como facilitador o socio político al servicio de intereses chavistas. La existencia de una red interpuesta de colaboradores financieros, supuestamente diseñada para operar bajo la supervisión de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana y principal valedor ante Maduro.

Además, Estados Unidos ha solicitado colaboración a las autoridades españolas para rastrear la actividad financiera y el aumento patrimonial del expresidente, dentro de una estrategia más amplia contra el entramado chavista en Europa.

Carvajal, la carta dirigida a Trump y el relato del narcochavismo

El papel desempeñado por Hugo “El Pollo” Carvajal es fundamental. Este exgeneral y exjefe militar bajo Hugo Chávez y luego con Maduro fue extraditado a EE.UU. y enfrenta una posible cadena perpetua. Para mitigar esa situación, ha decidido colaborar intensamente con las autoridades norteamericanas.

En una carta dirigida a los estadounidenses a través de su abogado y divulgada por medios texanos, Carvajal presenta un escenario donde:

El cártel de los Soles es descrito como el núcleo del narcochavismo, integrando altos mandos militares, figuras políticas influyentes y estructuras estatales venezolanas dedicadas a la seguridad.

es descrito como el núcleo del narcochavismo, integrando altos mandos militares, figuras políticas influyentes y estructuras estatales venezolanas dedicadas a la seguridad. Asegura que el régimen no solo trafica cocaína; también ha estado involucrado en infiltraciones políticas afines en otros países, incluyendo EE.UU., bajo la apariencia engañosa de críticos del Gobierno que actúan como espías o agentes encubiertos.

Se muestra dispuesto a ofrecer información adicional sobre las relaciones del régimen madurista con “altos exfuncionarios del Gobierno español”, lo cual se interpreta en Washington como una referencia directa a Zapatero y otros miembros cercanos al socialismo español.

La justicia estadounidense ha pospuesto en dos ocasiones la lectura del fallo sobre Carvajal debido al volumen considerable de documentación presentada; esto ilustra cómo su testimonio ha cobrado peso significativo dentro las investigaciones sobre el chavismo y sus aliados internacionales.

El fraude electoral exportado: desde Caracas hasta otras capitales

Uno de los elementos más explosivos revelados por Carvajal es el capítulo referido al fraude electoral chavista y su supuesta exportación a otros países. El exjefe militar sostiene que el régimen creó y utilizó una empresa encargada del recuento electoral con un objetivo político claro: “permanecer en el poder para siempre” replicando ese modelo donde encontrara aliados estratégicos.

Según su relato ante las autoridades estadounidenses:

El chavismo habría desarrollado un sistema tecnológico y logístico para manipular elecciones , vinculado a empresas especializadas en software relacionadas con Miraflores.

, vinculado a empresas especializadas en software relacionadas con Miraflores. Esa ingeniería electoral habría sido exportada a otros procesos electorales en América Latina e incluso EE.UU. , siempre mediante acuerdos con gobiernos o partidos cercanos al eje bolivariano.

, siempre mediante acuerdos con gobiernos o partidos cercanos al eje bolivariano. Las prácticas fraudulentas no solo afectarían al conteo; también abarcarían aspectos como la gestión censal, transmisión manipulada de datos y auditorías amañadas, todo supervisado por los servicios secretos chavistas.

Estas afirmaciones son altamente sensibles dentro del contexto político estadounidense e intensifican la decisión tomada por la Administración Trump para considerar a Maduro como líder criminal y terrorista, lo cual justifica extender las investigaciones hacia cualquier actor extranjero que haya ayudado a mantener ese sistema corrupto.

Sanciones, OFAC y las repercusiones para España

En términos prácticos, el expediente contra Zapatero está íntimamente relacionado con la estrategia estadounidense de sanciones financieras dirigidas contra el chavismo. Una parte importante del círculo cercano a Maduro —incluyendo figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el propio Maduro— ya figura en la lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, lo cual implica congelación patrimonial y casi total veto comercial.

Las posibles medidas sobre Zapatero contempladas por Washington incluyen:

Un posible embargo sobre activos y propiedades ubicadas en territorio estadounidense si se confirma su implicación en operaciones vinculadas al narcochavismo.

ubicadas en territorio estadounidense si se confirma su implicación en operaciones vinculadas al narcochavismo. Su inclusión en la lista OFAC como “Nacional Especialmente Designado” (SDN), lo cual cerraría al expresidente las puertas al sistema financiero basado en dólares.

La posibilidad retirada del visado junto con una prohibición para ingresar al país norteamericano; esto ya ha sido insinuado públicamente por parte diplomática bajo Trump.

En un escenario extremo podría emitirse una orden internacional detención amparada bajo Ley RICO junto con cargos relacionados con colaboración con organizaciones criminales transnacionales.

Este panorama plantea un dilema complejo para el Departamento de Estado: encontrar un balance entre tensar las relaciones con un exjefe gubernamental perteneciente a un socio estratégico como España. En Washington se discute entre aplicar una “sanción suave” que envíe un mensaje político o imponer un “castigo ejemplarizante” que deje claro cuál es el costo real por apoyar al régimen madurista.

Bono, los viejos socialistas y el enfoque español

La ofensiva estadounidense no se limita únicamente hacia Zapatero. También han solicitado información sobre José Bono, exministro socialista señalado por diversas investigaciones como posible intermediario entre él mismo y el chavismo así como pieza clave para conectar operaciones relacionadas con dicho régimen venezolano.

Este enfoque tiene miras hacia objetivos más amplios:

Mapear toda una red compuesta por exfuncionarios españoles que habrían forjado relaciones políticas económicas con Caracas durante los últimos diez años.

Determinar si existió algún tipo circuito estable donde circularan favores, contratos o comisiones relacionadas con PDVSA o sectores energéticos vinculados al modelo bolivariano.

Evaluar hasta qué punto estas conexiones han influido realmente sobre la política exterior española reciente especialmente durante los intentos más recientes acercamiento hacia Maduro.

En el Congreso español ya han surgido fricciones entre diferentes partidos respecto a las posibles sanciones contra Zapatero: mientras sectores conservadores piden aclaraciones exhaustivas sin descartar acciones estadounidenses futuras; sectores progresistas denuncian lo que consideran una “injerencia” directa proveniente desde Trump presentándolo como otro episodio más dentro enfrentamiento continuo contra Venezuela.

Maduro acorralado mientras se mueve el tablero

Para Nicolás Maduro, cada movimiento realizado desde Washington contra figuras como Zapatero añade presión adicional justo cuando más vulnerable está. La Administración Trump le identifica abiertamente como líder principal dentro del cártel denominado “de los Soles”, además responsable directo dentro organización compuesta por narcotráfico corrupción manipulación electoral .

Si finalmente se consolidan pruebas adicionales adversas provenientes directamente desde testimonio Carvajal junto nuevas evidencias financieras documentales; esto podría tener repercusiones notables.

Primero habrá impacto directo: