Las hijas de Zapatero se embolsan 124.000 euros en dividendos mientras expanden su imperio empresarial en España y Venezuela

El apellido marca.

Y también la red de contactos de su señor padre.

Por eso a nadie le sorprende la meterórica evolución empresarial de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Las hermanas han conseguido repartirse más de 124.000 euros en dividendos a través de What The Fav, la agencia de márketing y e-sports que Laura fundó en 2019, incorporando a su hermana poco después.

Lo sorprendente no es solo la cifra, sino la rapidez con la que la empresa ha generado estos beneficios. En menos de cinco años desde su fundación, han pasado de ser un proyecto incipiente a una sociedad rentable que reparte ganancias significativas, un logro que especialistas del sector publicitario consideran notable para una firma de este tamaño.

La llegada de Alba como consejera delegada en 2023 supuso un cambio crucial en el rendimiento de la compañía. Desde entonces, el negocio despegó notablemente, lo que permitió a ambas hermanas iniciar una política de reparto de beneficios. En 2023, distribuyeron 74.074 euros en dividendos y destinaron 31.214 euros a reservas voluntarias. Un año más tarde, el dividendo incrementó hasta los 50.000 euros, mientras que otros 75.639 euros se dirigieron nuevamente a reservas. Este crecimiento sostenido es reflejo de una gestión empresarial capaz de diversificar ingresos y consolidar una base sólida de clientes.

Cifras del negocio en ascenso

La evolución de la facturación de What The Fav muestra una clara tendencia al alza. En 2021, la empresa registró ingresos por 242.208,68 euros; al año siguiente, esta cifra ascendió a 301.191,70 euros y en 2023 llegó hasta los 401.093,48 euros. En su último ejercicio cerrado, el volumen de negocio se aproximó al medio millón de euros: concretamente, alcanzó los 471.810,68 euros, con un resultado neto tras impuestos de 125.639,98 euros. Estos números son aún más significativos sabiendo que la agencia contaba apenas con cinco empleados fijos a finales de 2024, lo que indica una estructura operativa muy eficiente y una notable productividad por trabajador.

La fortaleza financiera también se refleja en su posición bancaria. A cierre de 2024, What The Fav mantenía cerca de 50.700 euros en reservas y aproximadamente 135.000 euros en efectivo disponible. En total, la sociedad ha acumulado más de 223.000 euros en reservas desde sus inicios, lo que le ha permitido cubrir gastos corrientes y fortalecer su capacidad para invertir. Durante el último ejercicio, la agencia destinó alrededor de 155.000 euros a gastos laborales —incluyendo las remuneraciones para Laura y Alba como administradoras solidarias— y cerca de 150.000 euros a otros gastos operativos.

Expansión internacional y cartera de clientes

La estrategia expansiva de What The Fav ha cruzado las fronteras españolas con éxito. En 2024, la agencia lanzó un proyecto en Venezuela para el medio digital dedicado al gaming El Server, lo que refuerza su plan para crecer más allá del mercado nacional. Esta incursión internacional es particularmente relevante ante el actual contexto político y económico del país caribeño bajo el régimen de Nicolás Maduro, donde el sector digital y los e-sports se presentan como uno de los pocos nichos empresariales en crecimiento para emprendedores externos.

La cartera de clientes ha crecido e incluye medios nacionales destacados como ‘La Razón’, ‘El Español’ y ‘Público’, además de grandes empresas como Huawei y Neox Games. La firma se describe como «creativa y multimedia», pionera en estrategias publicitarias tanto dentro como fuera del ámbito deportivo electrónico; su objetivo es ayudar a las empresas a consolidar su marca y ofrecer apoyo en el mundo e-sportivo». Este enfoque ha resultado clave para diferenciarse en un mercado tan competitivo.

El salto patrimonial de las hermanas Rodríguez Espinosa

A medida que el negocio despegaba y llegaban los primeros dividendos, Laura, la mayor con 32 años, adquirió a principios de 2024 un apartamento con dos habitaciones situado en el cuarto piso junto al parque Dehesa de la Villa en Madrid. La compra fue valorada alrededor de los 300.000 euros y formalizada mediante una hipoteca del Banco Santander por un principal de 184.000 euros a devolver durante tres décadas. Un año y medio después fue el turno de su hermana Alba, quien cumplirá 30 años en 2025; ella compró otra vivienda también valorada en unos 300.000 euros situada en el barrio madrileño de Valdezarza, cerca del hogar familiar y del chalet donde residen sus padres en Puerta de Hierro; esta adquisición se realizó mediante una hipoteca por valor de 240.000 euros a devolver también durante treinta años con el mismo banco.

Con estas compras, el patrimonio inmobiliario familiar supera ya los tres millones de euros, sin contar otros inmuebles como el chalet ubicado en Monte Rozas, donde viven Zapatero y su esposa desde hace poco tiempo. Las propiedades familiares evidencian un significativo crecimiento patrimonial desde que el expresidente dejó La Moncloa en 2011.

Es interesante señalar que tanto Alba como Laura tenían trayectorias profesionales limitadas antes del nacimiento de su empresa: Laura cursó un ciclo formativo medio en Imagen y Sonido en la Escuela Superior de Comunicación antes trabajar como becaria para Real Madrid TV, mientras que Alba estudió Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea; tuvo algunas experiencias laborales esporádicas como fotógrafa o auxiliar cámara e incluso participó montando la película Lú Belmonte en 2021.

Datos curiosos sobre What The Fav

Un aspecto especialmente llamativo es que What The Fav ha logrado generar beneficios distribuidos mucho más rápido que muchas startups tecnológicas españolas que operan dentro del mismo ámbito; generalmente las agencias digitales tardan entre ocho y diez años para alcanzar márgenes operativos saludables, mientras esta firma lo consiguió aproximadamente en cuatro años. Otro dato interesante es su estructura laboral extremadamente reducida —con solo cinco empleados fijos— lo cual indica un modelo basado principalmente en outsourcing y colaboraciones externas eficientes; por último, entrar al mercado venezolano durante una crisis institucional bajo el régimen actual representa un riesgo considerable pero también una oportunidad potencialmente lucrativa donde hay escasa competencia internacional y pocos servicios digitales especializados disponibles.