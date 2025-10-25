Las hijas del chavista Zapatero se están forrando gracias a Maduro y colegas, facturando medio millón de euros

Quien ha levantado la liebre y siempre da en el blanco es el periodistaDavid Lozano.

Donde pone el ojo, pone la bala.

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han logrado establecer un modelo de negocio que fusiona la especialización en deportes electrónicos con una estrategia de crecimiento hacia mercados emergentes.

Su agencia, Whathefav, creada en 2019 y ubicada en Madrid, cerró 2024 con una facturación de 471.810 euros y beneficios netos de 125.640 euros, lo que representa casi una cuarta parte de los ingresos totales.

Estas cifras reflejan un crecimiento del 18% en facturación y del 19% en beneficios en comparación con el ejercicio anterior, cuando la empresa generó 401.093 euros y obtuvo ganancias de 105.288 euros.

El notable crecimiento económico de la compañía coincide con su incursión en el mercado venezolano de videojuegos, un sector que mueve miles de millones a nivel global.

En abril de 2023, solo dos meses después de que Rodríguez Zapatero fuese recibido por Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores, se registró el portal El Server, un medio digital especializado en gaming cuyo accionariado permanece completamente desconocido.

Esta plataforma venezolana contrató a Whathefav para potenciar el ámbito de los eSports en el país sudamericano, según se desprende de anuncios publicados por la agencia madrileña buscando creadores de contenido originarios de Venezuela.

Evolución empresarial y reparto de dividendos

La trayectoria de Whathefav ha mostrado un avance constante desde su fundación. En 2021, la empresa facturó 242.208 euros, cifra que aumentó hasta los 301.191 euros en 2022.

Sin embargo, el verdadero punto decisivo llegó en 2023, cuando Alba Rodríguez Espinosa se unió como administradora solidaria junto a su hermana mayor Laura, quien había mantenido el accionariado durante los primeros años. Esta reestructuración interna tuvo lugar apenas dos semanas antes del registro del medio venezolano, marcando el inicio de una fase expansiva que permitió a la compañía alcanzar los 400.000 euros en ingresos durante ese año.

El año 2023 también fue significativo por ser el primero en que se distribuyeron dividendos en la historia de la empresa, repartiendo 74.000 euros entre las accionistas.

En 2024, las hermanas Rodríguez Espinosa recibieron 50.000 euros en dividendos del total de 125.640 euros obtenidos como beneficios, destinando el resto a reservas voluntarias. La plantilla actual cuenta con cinco empleados, uno menos que en el ejercicio anterior, lo que evidencia la optimización y eficiencia operativa logradas por la agencia.

Cartera de clientes y posicionamiento sectorial

La especialización en deportes electrónicos ha permitido a Whathefav construir una cartera diversificada que incluye medios nacionales y multinacionales.

Entre sus principales contratos destacan colaboraciones con Neox Games, La Razón, El Español, El Plural y Público, para quienes produce contenido especializado sobre competiciones de videojuegos. La compañía se presenta como una «agencia eSports creativa y multimedia», pionera en estrategias publicitarias tanto dentro como fuera del ámbito deportivo electrónico, buscando ayudar a las empresas a fortalecer su marca en este sector emergente.

Además del ámbito editorial, Whathefav sumó a su lista al gigante tecnológico chino Huawei en 2021, justo cuando esta última buscaba abrirse paso en el mercado español tras el veto impuesto por Estados Unidos en 2019.

Aunque no se han especificado públicamente los servicios ofrecidos por la agencia a Huawei, es sabido que la empresa china contrató asesoría política para mejorar su situación comercial durante ese periodo.

El misterio venezolano y las conexiones políticas

La falta de claridad alrededor del proyecto venezolano contrasta con la transparencia habitual del sector empresarial. El Server, la plataforma digital que marca la entrada de Whathefav en Venezuela, mantiene ocultos todos los datos sobre su estructura propietaria. En su registro no aparece ningún nombre ni dirección física; simplemente se indica su fecha constitutiva: abril de 2023. Esta ausencia de transparencia es notable para un negocio que opera desde Madrid, donde las hermanas gestionan una web cuyo trasfondo financiero permanece bajo llave.

Las conexiones del ex presidente Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro añaden una capa controversial a la expansión empresarial emprendida por sus hijas. El político socialista, actualmente asesor del presidente venezolano, ha sido uno de los principales defensores del chavismo a nivel internacional. Su visita a Caracas en enero de 2023 fue casi ceremonial; fue recibido como un jefe estatal por Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, solo unas semanas antes del registro del medio digital que contrataría los servicios de Whathefav.

Perspectivas ante un sector multimillonario

El mercado global de eSports representa una industria millonaria en continuo crecimiento, con audiencias que rivalizan con las deportivas tradicionales y patrocinios que generan cientos de millones anuales. A pesar del complejo panorama económico, Venezuela muestra un creciente interés entre los jóvenes hacia las competiciones videojueguiles, lo cual ha atraído a empresas especializadas al país sudamericano. La apuesta realizada por las hermanas Rodríguez Espinosa hacia este mercado emergente forma parte integral de una estrategia diversificada geográficamente que complementa su posicionamiento dentro del ámbito español.

La evolución financiera experimentada por Whathefav desde su creación refleja un modelo empresarial capaz de identificar nichos específicos y formar alianzas estratégicas efectivas. El aumento constante registrado durante cinco años consecutivos, con un salto especialmente notable desde 2023, sitúa a esta agencia como referente dentro del competitivo sector del marketing digital enfocado en deportes electrónicos. La capacidad para generar márgenes superiores al 25% respecto a sus ingresos coloca a esta empresa en una sólida situación financiera que le permite repartir dividendos entre sus accionistas mientras mantiene recursos suficientes para futuras inversiones.

La discreción típica tanto de las hermanas Rodríguez Espinosa como su padre contrasta con la creciente visibilidad adquirida por sus actividades empresariales recientemente. Mientras el ex presidente socialista continúa desempeñando su labor como asesor en Venezuela, el recorrido profesional tanto de Alba como Laura dentro del universo gamer y marketing digital despierta interrogantes sobre cómo sus conexiones familiares podrían influir positivamente o no sobre sus oportunidades comerciales internacionales.