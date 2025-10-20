El ‘Pollo’ Carvajal hará ante el juez de EEUU revelaciones explosivas sobre las conexiones chavistas de Zapatero, Bono, Lula, Samper y Tsipras

El proceso judicial contra Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, ha tomado un rumbo inesperado.

Tras admitir su culpabilidad en delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, Carvajal está ultimando los detalles de una presentación que incluirá datos inéditos sobre la financiación chavista a figuras internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, Lula da Silva, Ernesto Samper y Alexis Tsipras.

La sentencia, que estaba programada para finales de octubre, se ha aplazado hasta el 19 de noviembre, lo que le brinda al exespía más tiempo para perfeccionar su alegato y presentar pruebas ante el tribunal neoyorquino.

Según fuentes cercanas a Carvajal, en esta audiencia el antiguo responsable de los servicios secretos bajo Hugo Chávez desvelará información sobre las redes financieras y políticas que el chavismo ha tejido fuera de Venezuela.

Los documentos que tiene en mente presentar incluyen supuestas transferencias de dinero desde PDVSA —la empresa estatal petrolera— y otras entidades controladas por Caracas, destinadas a campañas y proyectos políticos vinculados a la izquierda internacional.

Su intención es demostrar cómo el régimen bolivariano ha utilizado su poder económico para influir en gobiernos y partidos en Europa y América Latina.

Extraditado desde España en 2023, Carvajal se ha convertido en una figura crucial para la justicia estadounidense. En su declaración, reconoció pertenecer al Cartel de los Soles, una organización criminal compuesta por altos mandos venezolanos, así como haber colaborado con la guerrilla colombiana FARC en el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Ahora espera que su disposición a colaborar con la DEA y el Departamento de Justicia le permita conseguir una reducción significativa de su condena, que podría ascender a cadena perpetua.

La defensa del exespía está trabajando para impugnar varios aspectos del informe previo a la sentencia, lo cual ha llevado a convocar una audiencia Fatico. Durante esta sesión, Carvajal expondrá sus alegaciones respaldadas por pruebas documentales sobre la financiación chavista dirigida a líderes como Zapatero y Lula, entre otros. El tribunal ha accedido a ampliar la duración de la audiencia hasta dos días debido a la complejidad del caso y la importancia de los testimonios presentados.

El papel de PDVSA y la financiación internacional

Los documentos que Carvajal planea presentar indican que PDVSA fue instrumental para canalizar fondos hacia campañas políticas fuera del país. El exjefe de inteligencia describe cómo la petrolera estatal financió proyectos afines a la Internacional Socialista y movimientos populistas, incluyendo partidos como Podemos en España así como líderes como Lula da Silva en Brasil, Ernesto Samper en Colombia y Alexis Tsipras en Grecia.

Según Carvajal, esta estrategia involucraba el uso de empresas pantalla y transferencias opacas para asegurar la expansión global del modelo chavista. Los documentos incluyen registros detallados sobre pagos realizados desde Caracas destinados a financiar campañas políticas e incrementar redes de influencia tanto en Europa como América Latina.

Zapatero y los negocios en Venezuela

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero aparece con frecuencia en las investigaciones relacionadas con las conexiones entre el chavismo y España. Desde su papel mediador en la crisis venezolana hasta sus visitas periódicas a Caracas, el expresidente español ha sido señalado por presuntos favores económicos y vínculos estrechos con el entorno de Nicolás Maduro. Investigaciones recientes indican que sus hijas, Laura y Alba Zapatero, han promovido negocios en Venezuela mediante la agencia de comunicación Whathefav, especializada en videojuegos y activa en el mercado local desde 2023.

Asimismo, Zapatero ha sido acusado de participar directamente en la concesión de obras públicas y colaborar en esquemas de sobornos relacionados con PDVSA, junto a altos funcionarios del régimen bolivariano y empresarios españoles. El aumento notable de su patrimonio inmobiliario y su rol como defensor internacional tanto del régimen madurista como de intereses chinos en España alimentan las dudas sobre la transparencia de sus negocios.

Bono, Samper, Lula y Tsipras: el círculo internacional

El informe elaborado por Carvajal no se limita únicamente al ámbito español. El exmilitar venezolano menciona también la implicación de otros líderes internacionales dentro del entramado financiero chavista. Se señala que José Bono, exministro español, habría tenido encuentros con altos funcionarios del chavismo para mediar acuerdos comerciales y operaciones estratégicas. Además, nombres como los de Lula da Silva, Ernesto Samper y Alexis Tsipras aparecen entre aquellos políticos que supuestamente se beneficiaron gracias a los fondos provenientes desde Venezuela para fortalecer proyectos electorales e iniciativas políticas.

La confesión del exespía llega justo cuando hay un clima internacional marcado por tensiones crecientes; tanto Estados Unidos como Europa investigan las dimensiones reales de las redes corruptas asociadas al régimen madurista. Las expectativas son altas respecto a lo que Carvajal pueda revelar; sus declaraciones podrían abrir nuevas líneas judiciales e impactar negativamente sobre varios líderes políticos.

¿Qué puede cambiar tras la audiencia?

El aplazamiento del fallo judicial proporciona un respiro a Carvajal para negociar e incluir pruebas que podrían transformar drásticamente el rumbo del proceso legal. Si la justicia estadounidense reconoce la veracidad de los documentos presentados por él, es posible que se amplíen las investigaciones sobre financiación chavista hacia otros países e incluso se inicien nuevas imputaciones contra políticos o empresarios implicados.

En España, las posibles revelaciones tendrán un efecto considerable. La discusión acerca del vínculo entre Zapatero y el chavismo resurge cada vez que aparece nueva información; los negocios familiares también están bajo el escrutinio público. Los medios digitales junto con las redes sociales están analizando exhaustivamente estas conexiones entre el expresidente español y el régimen venezolano mientras sectores opositores demandan mayor transparencia e información pública al respecto.

El desenlace del caso Carvajal promete desatar un verdadero terremoto político internacional. Las revelaciones acerca del vínculo chavista entre figuras como Zapatero, Bono, Lula, Samper y Tsipras podrían marcar un antes y un después en la lucha contra prácticas oscuras relacionadas con financiamiento ilícito y narcotráfico global. La audiencia programada para noviembre será crucial para dilucidar hasta dónde llegan las ramificaciones del chavismo y qué impacto tendrá esto sobre futuras dinámicas políticas tanto en España como más allá.