Trump reabre el cielo con Venezuela tras hablar con Delcy Rodríguez

En una decisión que sacudió el tablero geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este anunció jueves la reapertura inmediata del espacio aéreo con Venezuela , seis años después del cierre total ordenado por razones de seguridad y tensiones políticas.

«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que abriremos el espacio aéreo comercial. Los estadounidenses podrán viajar muy pronto y estarán seguros allá», declaró Trump ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca, en medio de una reunión de su gabinete.

La noticia llega apenas semanas después de la caída del régimen de Nicolás Maduro, derrocado tras un ataque aéreo combinado que cambió por completo el mapa político de Caracas. La ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez, mantiene contacto directo con Washington y busca —según fuentes diplomáticas— normalizar las relaciones con Estados Unidos y reincorporar a Venezuela a la comunidad internacional.

Desde 2019 , ningún vuelo de pasajeros ni de carga estadounidense había llegado a suelo venezolano. La FAA renovó en varias ocasiones la restricción, reforzada tras las tensiones militares del pasado noviembre y la caída definitiva del antiguo gobierno el 3 de enero.

La reapertura inmediata desató un movimiento relámpago en el sector aéreo. American Airlines, que operó en Venezuela durante más de tres décadas, confirmó que se prepara para reiniciar vuelos directos desde Miami, en coordinación con las autoridades federales. “Estamos listos y solo esperamos la luz verde final”, comunicó la compañía.

Trump aprovechó su discurso para vaticinar un “renacimiento económico” para Venezuela , impulsado por la entrada de empresas energéticas estadounidenses que ya inspeccionan yacimientos y alianzas estratégicas. «Las relaciones con el nuevo gobierno son excelentes. Venezuela va a ganar más dinero del que jamás ha ganado», exclamó con tono triunfante.

Maduro, actualmente preso en Nueva York acusado de narcotráfico y corrupción , se convierte así en el primer exmandatario latinoamericano en ser procesado en territorio estadounidense por delitos de tráfico internacional. Su captura marcó el inicio de una etapa de cooperación inédita entre Caracas y Washington.

Bajo este nuevo esquema, Estados Unidos supervisa los ingresos petroleros venezolanos a través de una cuenta controlada en Catar. Los fondos son transferidos mensualmente al gobierno interino de Rodríguez, bajo estricta auditoría del Departamento del Tesoro.

Cerrando su intervención, Trump envió un mensaje simbólico: «Agradezco al pueblo venezolano por resistir. Hoy se abre un nuevo cielo para todos».

La reapertura aérea entre Estados Unidos y Venezuela representa no solo un gesto político, sino también el primer paso visible hacia el regreso del país caribeño al escenario global.