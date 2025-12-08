Explosión en Cúcuta deja policías muertos y obliga al Gobierno a reforzar la frontera con Venezuela

El Gobierno de Colombia anunció este lunes un refuerzo inmediato de la presencia militar en la frontera con Venezuela, luego de que una explosión en Cúcuta —capital del departamento fronterizo de Norte de Santander— dejara dos policías muertos y varios heridos. El atentado, que las autoridades atribuyen preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se produce en medio de la ruptura de negociaciones con ese grupo armado y del deterioro acelerado del orden público en la región.

El presidente Gustavo Petro condenó los hechos y ordenó el despliegue de unidades adicionales del Ejército y la Policía en los municipios fronterizos. Esta decisión, aunque considerada necesaria por razones de seguridad, podría reavivar tensiones históricas con el régimen de Nicolás Maduro, en un corredor donde operan estructuras armadas, redes de contrabando y organizaciones criminales con presencia binacional.

Analistas advierten que el incremento militar puede generar un efecto dominó en la ya inestable dinámica fronteriza. El aumento de operaciones en territorio colombiano suele provocar represalias o desplazamientos forzados de comunidades enteras hacia el lado venezolano, agravando la crisis humanitaria que comparten ambos países.

El atentado en Cúcuta, ciudad que ya ha sido blanco de acciones violentas en el pasado, refuerza la percepción de que la frontera colombo-venezolana sigue siendo un foco crítico de inseguridad, donde confluyen intereses armados, economías ilegales y tensiones políticas que ningún gobierno ha logrado desactivar.

La decisión del Gobierno de reforzar el control militar busca impedir nuevas acciones terroristas, pero también abre interrogantes sobre la sostenibilidad de la seguridad en la región, el impacto en las relaciones bilaterales y la capacidad del Estado de garantizar la protección de las comunidades más vulnerables.