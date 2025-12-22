La Unión Europea vuelve a frenar el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Brasil y Argentina reiteraron que el tratado es clave para el multilateralismo y para reducir la dependencia comercial de potencias como China y Estados Unidos.

La esperada firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a quedar en suspenso tras la cumbre celebrada en Brasil. Pese a que los países sudamericanos llegaron con disposición plena para sellar el pacto, la falta de unanimidad política dentro de la UE impidió avanzar en uno de los acuerdos comerciales más extensos y estratégicos del mundo. La Comisión Europea confirmó que no contaba con el respaldo necesario de los Estados miembros para formalizar la firma, lo que obligó a postergar la decisión una vez más.

Francia e Italia, al frente de las objeciones

El principal obstáculo provino de Francia, que insistió en que el acuerdo no ofrece suficientes garantías para proteger a su sector agrícola frente a la competencia sudamericana, especialmente en carne bovina, soja y productos agroindustriales. París también exigió compromisos ambientales más estrictos antes de dar luz verde al tratado.

Italia, por su parte, solicitó más tiempo para evaluar el impacto del acuerdo sobre sus productores rurales, alineándose con las demandas de sectores agrícolas que temen una pérdida de competitividad.

Otros países europeos, como Polonia, Hungría y Bélgica, expresaron reservas o anunciaron abstenciones, reflejando la persistente división interna en el bloque comunitario.

Presión social y protestas agrícolas en Europa

El aplazamiento se produjo en un contexto de fuerte presión social, con movilizaciones de agricultores en varias capitales europeas y especialmente en Bruselas. Los manifestantes denunciaron lo que consideran una competencia desleal y alertaron sobre la entrada de productos provenientes de países con estándares ambientales y sanitarios distintos a los europeos.

Estas protestas reforzaron la posición de los gobiernos reticentes y elevaron el costo político de respaldar el acuerdo en el corto plazo.

Nueva fecha tentativa: enero de 2026

Desde la Comisión Europea se indicó que la firma podría retomarse en enero de 2026, una vez que se intenten destrabar las diferencias internas y se ofrezcan garantías adicionales a los países escépticos.

Sin embargo, diplomáticos reconocen que el calendario sigue siendo incierto y dependerá del equilibrio político dentro de la UE y de la capacidad de sus líderes para enfrentar la oposición interna.

Reacciones en Mercosur y en Europa

Los países del Mercosur expresaron decepción por el nuevo aplazamiento, subrayando que el acuerdo representa una oportunidad histórica para atraer inversiones, diversificar exportaciones y consolidar su inserción global.

Brasil y Argentina reiteraron que el tratado es clave para el multilateralismo y para reducir la dependencia comercial de potencias como China y Estados Unidos. Alemania y España, en el lado europeo, volvieron a defender el acuerdo como una herramienta estratégica para la competitividad de la UE.

Un acuerdo estratégico que sigue en pausa

De concretarse, el tratado Mercosur-UE crearía una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con un mercado de cerca de 780 millones de personas. No obstante, el nuevo aplazamiento confirma que las divisiones políticas internas en Europa siguen siendo el principal escollo, dejando en suspenso un acuerdo que, pese a estar técnicamente cerrado, continúa atrapado en la disputa política y social.