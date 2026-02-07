Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el Río Paraná. Foto: Tierra Viva

El 6 de abril quedará registrado como una fecha histórica. Ese día, Estados Unidos y Argentina desplegarán el ejercicio militar conjunto “Daga Atlántica”, una operación de magnitud excepcional que no solo eleva la cooperación bilateral a niveles inéditos, sino que reconfigura el mapa estratégico del Atlántico Sur.

Nunca antes, en las últimas décadas, ambos países habían alcanzado un grado de integración operativa, confianza política y proyección militar como el que representa esta maniobra. “Daga Atlántica” no es un entrenamiento más: es una demostración de poder, determinación y alianza sin ambigüedades.

El regreso de Argentina al centro del tablero mundial

Este ejercicio es posible gracias a un cambio profundo de rumbo político y estratégico. Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina ha abandonado la pasividad y la irrelevancia internacional para recuperar su lugar como actor clave del mundo libre. Del otro lado, la visión del presidente Donald Trump ha sido decisiva para consolidar una alianza basada en soberanía, defensa común y valores compartidos.

“Daga Atlántica” es la expresión concreta de esa nueva doctrina: Argentina vuelve a ser un socio estratégico confiable, respetado y respaldado por la principal potencia militar del planeta.

Una operación sin precedentes

El ejercicio involucrará fuerzas de operaciones especiales de élite de ambos países, con entrenamientos de altísima complejidad en escenarios realistas, que incluyen:

Operaciones conjuntas de alto impacto

Interoperabilidad total entre fuerzas terrestres, aéreas y navales

Proyección estratégica en espacios críticos

Defensa de intereses vitales en el Atlántico Sur

Se trata del mayor y más sofisticado ejercicio militar conjunto entre Argentina y Estados Unidos en más de 25 años, un salto cualitativo que coloca a las Fuerzas Armadas argentinas en estándares operativos de primer nivel mundial.

El mensaje que cruza el Atlántico: lo que significa para el Reino Unido

Aunque no lo diga explícitamente, el mensaje de “Daga Atlántica” es ensordecedor. En el Atlántico Sur —zona históricamente sensible y estratégica— Argentina vuelve a levantar la voz con hechos, no con discursos.

Para el Reino Unido, el ejercicio representa una señal clara:

El Atlántico Sur ya no es un vacío geopolítico, y Argentina no es un actor aislado. Con Estados Unidos como aliado estratégico, el país sudamericano recupera centralidad y capacidad de disuasión en una región clave para el comercio, la energía y la seguridad global.

No se trata de provocación, sino de reposicionamiento soberano.

Orgullo nacional y gratitud popular

La noticia ha despertado un profundo sentimiento de orgullo en el pueblo argentino. Para millones de ciudadanos, “Daga Atlántica” simboliza el fin de años de humillación estratégica y el comienzo de una etapa de respeto internacional, profesionalización militar y dignidad nacional.

Hay también un sentimiento extendido de agradecimiento: hacia Estados Unidos por el respaldo, y hacia un liderazgo político que se atrevió a tomar decisiones históricas. Argentina vuelve a mirar al futuro con confianza, sabiendo que no está sola.

Un hito que marca época

“Daga Atlántica” no es solo un ejercicio militar. Es una declaración de principios, una afirmación de soberanía y una advertencia clara de que el orden estratégico del Cono Sur ha cambiado.

El 6 de abril, Estados Unidos y Argentina no solo entrenarán juntos: harán historia.