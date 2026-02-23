Más de mil 500 presos políticos han solicitado acogerse a la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el parlamento venezolano.Foto: The Objective

El Gobierno de España anunció que solicitará formalmente a la Unión Europea levantar las sanciones impuestas sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional venezolana de una histórica ley de amnistía para presos políticos.

Aunque los delitos por los que es señalada Delcy Rodríguez no son objeto de amnistía, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró que las sanciones no deben ser un fin en sí mismas, sino herramientas para facilitar el diálogo pacífico y la transición democrática en Venezuela, y que la nueva legislación representa una señal clara de avances en esa dirección.

Albares señaló que la solicitud se presentará oficialmente ante el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde España buscará que los estados miembros reconozcan los pasos positivos dados por Caracas hacia una convivencia política más abierta y constructiva.

Venezuela recibe más de 1.500 solicitudes de amnistía y libera a presos políticos tras nueva ley

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, continúa generando movimientos importantes en el sistema judicial y penitenciario del país. Más de 1.500 presos políticos han solicitado acogerse a la amnistía, según informó el presidente del parlamento Jorge Rodríguez, y cientos han empezado a ser liberados bajo este nuevo marco legal, que busca exculpar a personas detenidas por razones políticas desde 1999.

Según informes, la justicia venezolana ya ha otorgado libertad a 379 personas, en un proceso que ha sido presentado por las autoridades como un paso hacia la reconciliación nacional tras la captura de Nicolás Maduro, aunque organizaciones de derechos humanos han planteado dudas sobre su alcance y exclusiones.

Venezuela concede amnistía a 379 presos políticos tras la nueva ley

En el marco de la implementación de la nueva Ley de Amnistía aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero, autoridades venezolanas han concedido amnistía a 379 presos políticos, según informó este viernes un diputado encargado de supervisar la aplicación de la norma. La medida abarca a personas detenidas por razones políticas en diversas regiones del país, beneficiando a ciudadanos que han estado privados de libertad en centros penitenciarios de distintos estados del territorio nacional.

Este paso representa un avance tangible en la liberación de aquellos encarcelados por motivos políticos en los últimos años y ofrece un motivo de esperanza para sus familias, muchas de las cuales han esperado durante largos meses por noticias de reconexión y justicia.

Impulso al plan de estabilización y transición política

Para analistas y diplomáticos, la aprobación y aplicación de la ley de amnistía, constituyen hechos de gran importancia política y social, que se interpretan como señales de que Venezuela está avanzando hacia una fase de estabilización política en el marco del plan estratégico propuesto por el presidente Donald J. Trump para su país. Este plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— busca acompañar los procesos internos de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Expertos señalan que este tipo de medidas están alineadas con la etapa de estabilización, en la que se prioriza la reducción de tensiones, la libertad de presos políticos y la apertura de canales de diálogo con actores internacionales.

Repercusiones y expectativas

La combinación de amnistías y gestos diplomáticos como el pedido de España a la Unión Europea refuerza la percepción de que Venezuela podría estar transitando hacia una fase más positiva de su historia reciente, con impacto directo en:

La reducción de tensiones políticas internas.

La generación de confianza internacional para posibles inversiones.

La posibilidad de retorno de exiliados venezolanos.

El fortalecimiento de canales diplomáticos con Europa y otros actores globales.

Aunque la ley ha generado también debates y opiniones diversas dentro de Venezuela y en organismos de derechos humanos, el hecho de que cientos de presos políticos hayan obtenido amnistía y que países aliados como España promuevan acciones ante la Unión Europea se percibe como una señal de consolidación de avances reales en el proceso político venezolano y el plan de Estabilización propuesto por el presidente Donald Trump.