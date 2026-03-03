Lorent Saleh lleva a escena “La Caja de Concreto”, participará con Luis Ortiz en un conversatorio y reaviva acciones legales contra Rodríguez Torres, Luisa Ortega Díaz y Zapatero

El activista venezolano Lorent Saleh vuelve al centro del debate público, esta vez desde el escenario. Bajo el título La Caja de Concreto, el también Premio Sájarov 2017 presenta una obra teatral que recoge su experiencia como preso político y convierte su testimonio en una pieza artística de denuncia y memoria.

La propuesta escénica, dirigida por Alessandro Ienzi junto al propio Saleh, plantea un relato directo sobre la detención arbitraria, las condiciones de aislamiento extremo y las denuncias de tortura que marcaron su encarcelamiento en Venezuela.

Un testimonio convertido en teatro

La Caja de Concreto no es solo una representación artística, sino una narración en primera persona sobre la resistencia frente a la represión. El título hace referencia al espacio de aislamiento donde Saleh permaneció recluido durante largos periodos, símbolo de lo que describe como un intento sistemático de quebrar física y psicológicamente a los detenidos.

El material promocional define la obra como “un relato teatral directo sobre la detención arbitraria, la tortura y la lucha por la libertad” e invita a participar “por la justicia y la libertad de todos los presos políticos en el mundo”.

Conversatorio con el exilio y acciones judiciales

El 3 de marzo a las 19:00 horas, en Local Izquierdo, se celebrará un conversatorio previo al espectáculo. En este encuentro participará Luis Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex), organización que ha impulsado acciones judiciales en el ámbito internacional.

Según se ha informado, Lorent Saleh figura entre las víctimas en la querella que Urvex promueve contra el exministro venezolano Miguel Rodríguez Torres y la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, a quienes señalan de crimines de lesa humanidad, torturas, persecución y violaciones de derechos humanos.

Asimismo, la organización presentó una querella contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusan de crimines de lesa humanidad. Zapatero es señalado de haber desempeñado un papel determinante en la situación política venezolana durante los procesos de mediación impulsados en años anteriores y según Loren Saleh es el personaje más odiado en Venezuela.

Estas iniciativas judiciales forman parte de una estrategia más amplia del exilio venezolano para buscar responsabilidades en tribunales internacionales y mantener viva la denuncia sobre violaciones de derechos humanos.

Fechas y presentación

El espectáculo se presentará el 4 de marzo a las 21:00 horas en el Centre Sant Pere, en una función que combina testimonio, dramaturgia y reflexión política.

Con esta producción, Lorent Saleh transforma su experiencia personal en una herramienta de sensibilización pública. La obra no solo reconstruye episodios de su encarcelamiento, sino que conecta con una agenda más amplia de denuncia y memoria impulsada por organizaciones entre las que destaca Urvex.

El teatro se convierte así en espacio de reivindicación y debate, en una cita que une cultura, activismo y acción judicial en torno a la situación venezolana.