Isabel San Sebastián recomienda un psiquiatra al ‘obseso’ Monedero: «Háztelo mirar. Sí se puede»

Juan Carlos Monedero lleva dos días ‘erre que erre’ contra Isabel San Sebastián. El 13 de abril, el cofundador de Podemos ya pedía la ‘cabeza’ de la periodista por haber aplaudido el durísimo correctivo que la diputada de Vox, Macarena Olana, dio a Xabier Fortes, presentador de ‘Los Desayunos’, y a toda la cadena de TVE.

La representante del partido de Santiago Abascal afirmó que:

“Consideramos, y doy voz a millones de españoles, que es una auténtica vergüenza que en la Televisión Española, la televisión de todos con los fondos, con el dinero público de todos los españoles, precisamente a lo que se estén dedicando es a hacer un programa de humor en este momento diario, en esta cuarentena, cuando hay tanto dolor por parte de los españoles, a pesar de que lo estén intentado tapar».

Unas declaraciones que han sido aplaudidas, a través de las redes sociales, por Isabel San Sebastián. La periodista publicó en su Twitter: “¡Olé por ella!, Así se habla”.

Un apoyo que no ha gustado nada a Juan Carlos Monedero, quien se suma a la lista de beneficiados por un TVE trabajando a favor del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El cofundador de Podemos no tardó en atacar a la representante de Vox, a quien tildó de ser una “odiadora que solo tiene glóbulos azules porque no quiere nada rojo”. Pero no fue lo único, ya que el exasesor del chavismo también pidió ‘la cabeza’ de Isabel San Sebastián.

“Va una periodista que se dice independiente y exclama: ¡Ole, así se habla! Por supuesto, sigue en la tertulia de mi amiga Ana Rosa Quintana. La España que hiela”, afirmó en las redes Monedero.

Otra forma de decir que, debido al apoyo de Isabel San Sebastián a la diputada de Vox, tendría que haber sido despedida de ‘El programa de Ana Rosa’. Una decisión que siquiera se ha tomado con él, pese a ser un férreo defensor de dictaduras que violan derechos humanos y están perseguidas internacionalmente por sus nexos con el narcotráfico y el terrorismo.

Segundo ataque contra San Sebastián

A través de su programa ‘En la Frontera’, Monedero volvió al ataque que, horas después, reciclaría a través de las redes sociales. El exasesor de Hugo Chávez afirmó: “En España las ‘fake news’ son propiedad privada de la derecha. Isabel San Sebastián es un ejemplo: ni los bolcheviques han tomado el Palacio de la Zarzuela, ni el BOE es ‘Doctor Zhivago’”.

Sin embargo, la paciencia de Isabel San Sebastián alcanzó su límite. La periodista ha recomendado a Monedero que busque ayuda profesional para favorecer a su salud mental, ya que cree que está “obsesionado” con ella.

Monedero, de verdad, los psicólogos tratan esa clase de obsesiones. Los psiquiatras también. Si yo pasara tanto tiempo pensando en ti como tú en mí, estaría muy desquiciada. Háztelo mirar. Sí se puede, 🤣🤣🤣 https://t.co/lVbWAWojOs — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) April 14, 2020

“Monedero, de verdad, los psicólogos tratan esa clase de obsesiones. Los psiquiatras también. Si yo pasara tanto tiempo pensando en ti como tú en mí, estaría muy desquiciada. Háztelo mirar. Sí se puede”, le recomendó a través de las redes sociales. Incluso, lejos de rebajarse a las ofensas, le dio un toque de jocoso humor: “A lo mejor se ha enamorado y no se atreve a decírmelo”, sentenció.

A lo mejor se ha enamorado y no se atreve a decírmelo 😂😂😂 — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) April 14, 2020

El varapalo de Vox a TVE

A pesar de que Xabier Fortes intentó defender a TVE afirmando que “nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos”, la diputada de Vox le respondió con un brutal ‘zasca’:

“Yo no ataco a la Televisión Pública; es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría como un equilibrio de fuerzas si tienen al señor Antonio Maestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde TVE una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir”.

La diputada de la formación de Santiago Abascal le recordó a Fortes que están enseñando las imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos mientras que la tele pública, así como el resto de televisiones del duopolio que han recibido ayudas gubernamentales, es muy cuidadosa a la hora de enfocar imágenes de ataúdes en suelo español.

Consideramos que aquí hay una gestión criminal y ustedes exhiben las fosas de EEUU porque la gente se cree lo que ustedes les enseñan y así piensan que en España hay una gestión brillante mientras que en Estados Unidos esa misma gestión es desastrosa. Ustedes intentan adoctrinar e imponer.