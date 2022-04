Feijóo: «Lo que busca el PSOE con el espantajo de VOX es aislar al PP»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cada vez se está abriendo más a los medios de comunicación. Ya son varias las entrevistas en las que se puede ver al político, de origen gallego, hablando de los planes que tiene para España e, incluso, dando algún que otro detalle sobre su vida privada.

Este 25 de abril de 2022, el periódico ‘OKDIARIO’ publica una entrevista de Feijóo en la que se puede apreciar a un líder muy seguro de sí mismo y con unas opiniones muy claras. Sus declaraciones sobre VOX, la terrible gestión económica del Gobierno o Ayuso dejan más de un titular y se muestra la cara de un político experimentado que, según el propio Feijóo, está dispuesto a no cerrarse en banda a posibles reuniones con otros partidos que jueguen en la liga democrática.

La entrevista, realizada por Eduardo Inda, tal y como se explica anteriormente, saca a relucir diferentes temas de los que se han estado hablando bastante estos últimos días. Por ejemplo, sobre la nueva etapa que inicia en el PP, se dijo que Feijóo quería desvincularse de Santiago Abascal y VOX. Por ello, el gallego, refiriéndose a dicho partido, responde que se trata de una formación política democrática pero con la que no comparte ciertos puntos:

«Mire, los partidos que se someten a las elecciones y que ganan votos y escaños son partidos democráticos. La visión que tiene Vox de la Constitución no la comparto porque su insistencia en derogar el título VIII de la Constitución acredita que no les gusta la España de las autonomías. Yo no puedo compartir eso».

Así, Feijóo, también puntualiza que quiere «volver a conseguir a los votantes de VOX, porque la inmensa mayoría votaron al PP. Y también conseguir un porcentaje de votantes del PSOE que no está de acuerdo con el partido sanchista«.

Igualmente, también ve clara la estrategia que tienen los socialistas:

Otro asunto situado en el centro del foco mediático durante estos últimos semanas, fue (y sigue siendo) la investigación por el contrato de mascarillas del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como la polémica en la que vio salpicado el Ayuntamiento de Madrid y, concretamente, la actitud de José Luis Martínez Almeida. Respecto a Ayuso, el líder de los azules se muestra muy tranquilo:

«Pues mire, estoy convencido de que, por mucho que se busque, no se va a encontrar nada . […] La verdad es que ese asunto me preocupa poco».

En cuanto a Almeida, hace una defensa del mismo:

«Mire, el Ayuntamiento de Madrid se ha personado en un juzgado para defender la hacienda local. ¿Se puede pedir algo más? No está imputado, no ha sido llamado por nadie y además se ha personado desde el principio. Yo no he visto que el Gobierno se persone y tiene tres altos cargos imputados».