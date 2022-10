Rosa Villacastín ya tardaba en soltar su solemne bobada para defender a Pedro Sánchez

Ya estaba tardando la ‘proverbial’ Rosa Villacastín en dar su opinión.

Por supuesto, nos referimos a su particular punto de vista sobre el feo que Pedro Sánchez le hizo al rey Felipe VI al tenerle un interminable rato esperando dentro del coche. Y todo, por supuesto, para que su sanchidad pudiera evitar en la medida de lo posible los pitos y abucheos a los que diariamente se hace merecedor.

Sin embargo, la periodista tiene una visión diferente y considera que es absurdo el debate montado en torno a esa demora con la que el presidente del Gobierno socialcomunista obsequió al monarca español.

Para Villacastín, sorprendentemente, hay asuntos más relevantes:

Los internautas la esperaron con el cuchillo entre los dientes y le recordaron lo obvio:

Yo me ofrezco a pagar mi parte de la Cañada Real si tú que vives en La Castellana me pagas a mi que vivo en Vallekas tu parte correspondiente y proporcional. Vale?. De paso me regalas un cochazo modelo Cañada Real, jajaja. Qué nivelazo tiene la Villacastin!!!! pic.twitter.com/Kz7zBe7hHn

En la Cañada Real crece marihuana y los que tienen luz no la pagan . Información sobre todo Rosa y además las churras con las merinas no tienen nada que ver

Se llama protocolo que Pedro Sánchez se ha saltado unas cuantas veces, tu preocupación por la Cañada Real me sobrecoge y dicho esto lo de la residencias de ancianos mejor ya ni lo comentamos no? pic.twitter.com/O4FQSPp0Ol

Te rasgastes la vestiduras cuando Rajoy subió la electricidad un 4% y ahora estás calladita con las subidas de luz, combustible, alimentos, deuda pública etc etc …. de Pedro Sánchez, eso si que es hipocresía y sivergüencería.

En la Cañada Real tienen vehículos que yo con mi sueldo no me puedo permitir, lo último en tecnología (móviles, videoconsolas, televisiones, etc.) y fajos de billetes pero sin saber desde cuando no cotizan.

Hay excepciones, sí, pero la realidad es diferente a lo que vendes.

— 𝑪é𝒔𝒂𝒓 𝑨. 𝑨𝒍𝒗𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒏𝒐🇪🇸👮🏻‍♂️ (@CesarAlvCa) October 13, 2022