Escándalo: Jorge Javier Vázquez ‘mata’ en su Twitter a Feijóo y sufre el mayor castigo profesional

Jorge Javier Vázquez o no se arruga o no escarmienta. La llegada de los italianos a Mediaset España, con Pier Luigi Berlusconi a la cabeza, ha puesto al presentador estrella de la cadena en la picota no ya por su declive en audiencia, que también, sino por sus continuo sectarismo político y el uso que hace de Telecinco para lanzar sus consignas y opiniones.

Esta vez, con el Deluxe cancelado tras más de una década en antena tal y como ha publicado PD, ha hecho uso de sus redes sociales para –con muy mal gusto- matar políticamente al líder del principal partido de la oposición (PP), Alberto Nuñez Feijóo.

El presentador de Badalona escribía:

“Tengo mucha curiosidad por saber quién va a ser el sucesor de Feijóo, quien políticamente ha pasado al otro barrio esta semana. Next”.

Un tuit de Vázquez que, probablemente, respondía al anuncio del PP de Feijóo de romper las negociaciones con el PSOE y con el Gobierno para renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rápidamente provocaba la indignación en las redes sociales y Jorge Javier recibía probablemente lo que ha sido la mayor tunda de palos de su vida, con unos comentarios que reflejan su declive profesional y también político.

Pero no solo eso, en esta ocasión las réplicas van con mucha intención, porque el mensaje de Jorge Javier Vázquez era un arma de doble filo para él y al final ha terminado por estallarle en sus teclas, porque decenas de mensajes le han recordado que quien puede tener las horas contadas es precisamente él:

“Y yo tengo mucha curiosidad por saber quién será el presentador que te sustituya en el programa nuevo Mediáticamente te quedan dos telediarios nunca mejor dicho”, decía una usuaria de las redes.

Otro tuit vaticina su pronto despido: “Puedes dedicarte a hacer crónica política, Jorge Javier, porque vas a tener mucho tiempo libre”.

“¿A quien vas a ir a llorar cuando te cancelen tus programas basura? ¿A MeMa o a Antonio?”, escribía otra usuaria.

Otro tuit era aún más contundente: “Estáis acabados y lo sabes!. Pero estáis acabados en vuestros programas por la operación Luna que no vendría mal que os pronunciarais un poquito y estáis acabados políticamente. Lo sabes! Pero tú te has aprendido muy bien lo de morir matando. Buen finde”.

Por si fuera poco, los mensajes no solo le auguran un mal futuro profesional al de Sálvame sino que también le han recordado que cuando abre la boca o hace campaña por la izquierda, lo que realmente consigue es el efecto contrario:

“Le estás haciendo un gran favor. Son tantos millones de españoles que no pueden ni verte, que por j*derte se van a echar en brazos de Feijóo”, recalcaba un tuitero.

En parecidos términos se expresaba otra opinión: “Si yo fuera el PSOE le pagaba el retiro a cambio de que dejara de hacer activismo a favor del partido jajajaa”.

Y, para terminar esta recopilación que les hacemos en Periodista Digital, les dejamos otro de los comentarios críticos con Jorge Javier Vázquez, acompañado de una foto de Pedro Sánchez y el sanguinario asesino de ETA, Txapote:

“Mientras no sea un ser inmundo como de tesis falsa y principios podridos, amigo de terroristas y separatistas, cualquiera vale”.