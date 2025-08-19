La sustituta de Susanna Griso ‘empitona’ al secretario general del PSOE en Castilla y León por pasarse de frenada

Fue de listo y se marchó calentito.

Lorena García, presentadora de ‘Espejo Público’ en sustitución a Susanna Griso, no se mordió la lengua ante el impresentable Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León.

El socialista intervino en el programa este lunes 18 de agosto de 2025 para analizar la situación de emergencia que está viviendo la región por las oleadas de incendios forestales que ya se han llevado por delante miles de hectáreas.

“No quiero politizar, les he escuchado tanto tiempo polemizar desde la atalaya de los medios de comunicación de Madrid que se conoce muy poquito un territorio…”, afirmó el socialista, lo que causó el enfado sideral de la presentadora.

“Eso tampoco, no se lo voy a permitir señor Martínez, le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación […] Conozco como nadie el Alto Tajo y conozco como nadie las zonas rurales y los once bomberos rurales que murieron y así que no se lo permito”, recriminó Lorena García.

Por su parte, el socialista se empeñó en señalar directamente al presidente Alfonso Fernández Mañueco: «He escuchado a Mañueco frases lapidarias que le van a perseguir de por vida, como decir que es un despilfarro mantener brigadas forestales durante todo el año o que tiene el vicio de comer”.

Con la entrevista finalizada, la presentadora no se dejó nada contra la incompetencia de la clase política. “Los mejores deseos a Castilla y León y a todo el mundo rural. Usted mismo lo ha dicho la España vaciada no existe, es la España que algunos vaciaron. Importante, y que olvidaron y que ahora se quema”, recordó y agregó “que ese término a los que somos de la España vaciada, a los que descendemos de pueblos minúsculos, donde no hay escuela, no hay gente, donde no hay nada y se olvida, nos molesta muchísimo la España vaciada porque la España vaciada la vaciaron”.