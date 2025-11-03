La eurodiputada Elena Nevado (PP) respalda en Bruselas la petición de Alfonso Rojo: «¡No podemos mirar a otro lado!»

Después del discurso como peticionario de Alfonso Rojo en la comisión pertinente del Parlamento Europeo, llegó el turno para los grupos parlamentarios.

Por parte del Partido Popular participó Elena Nevado, para corroborar y manifestarse a favor de las preocupaciones sobre libertad de prensa en España que el periodista vertió en la sede de Bruselas:

«Muchas gracias al señor Rojo por defender esta petición y por defender la libertad. En España los periodistas son agredidos en las calles como ocurrió la semana pasada en Pamplona como al periodista de El Español. Y por la que el Consejo de Europa acaba de lanzar hoy una alerta por la brutal paliza sin que el Presidente español; Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros, haya condenado la misma. Insultan por preguntar, como le ha pasado al señor Alandete. Y hoy nos reunimos aquí para escuchar la queja de periodistas españoles valientes que han dejado de lado sus diferencias y que se han unido y nos han pedido que les escuchemos y les defendamos su derecho al a libertad de expresión y a la igualdad». «Este año el Gobierno ha perpetrado nuevos ataques que erosionan los derechos de los periodistas. El primero, el anteproyecto de ley sobre el secreto profesional de los periodistas, haciendo que el periodismo pase de ser un derecho a una concesión, porque la reforma plantea algo que hace imprevisible que los periodistas puedan conocer hasta dónde les ampara ese derecho al secreto profesional y genera confusión».

Insistía al final Nevado:

«El segundo ataque del Gobierno es la revisión del Congreso de los Diputados para controlar a los periodistas, una maniobra ambigüa y restrictiva. Pido a la Comisión que no pongan en duda las palabras de estos profesionales, tenemos que frenar este ataque. No podemos mirar hacia otro lado».

Alfonso Rojo comparece en el Parlamento Europeo

Todo empezó a mediados de julio de 2025, cuando en Periodista Digital nos sentimos directamente amenazados y señalados por el dedo censor de un Gobierno cada vez menos democrático y que, abiertamente, se planteaba formas para controlar a la prensa.

Derivado de ese deseo llegó el colmo de la situación: Una mayoría de izquierdistas en el Congreso se esforzaba por aprobar un reglamento que amordazara y expulsara a los periodistas incómodos para Sánchez. Es decir, todos aquellos que no sean palanganeros del Ejecutivo y de los partidos de izquierdas y que les hagan preguntas incómodas.

Es ahí donde encuadran a la perfección periodistas valientes y auténticos profesionales como Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, reporteros de Periodista Digital. Por tanto, fue ese el momento en el que el director del medio, Alfonso Rojo, y el equipo de abogados de la casa, se pusieron manos a la obra para llegar a registrar una petición en el Parlamento Europeo.

Con la ayuda de centenares de lectores y espectadores de Periodista Digital, y de otros tantos periodistas verdaderamente afectados y conmovidos por la causa, a través de sus firmas y su compromiso, se presentó la petición que fue aceptada por el Parlamento Europeo. Pocos meses después, llegó la comunicación afirmativa definitiva del Parlamento Europeo en la comisión pertinente, y desde entonces esta fecha de hoy, 3 de noviembre de 2025, quedó marcada en el calendario como una cita tremendamente esperada: Alfonso Rojo comparece como peticionario en el Europarlamento en su comisión de peticiones, para explicar en Bruselas cómo en España, Sánchez y su cuadrilla intentan controlar descaradamente y preocupantemente a la prensa libre.