Este es el nombre del histórico socialista al que Esperanza Aguirre recurre como sucesor de Sánchez

Las cartas están sobre la mesa y augura un fin de año movido en Moncloa.

Se refuerza la idea de una moción de censura por parte de Junts contra Pedro Sánchez.

La ruptura del partido con el PSOE intensifica las sospechas de una posible jugada de la derecha separatista con el objetivo de seguir presionando al Gobierno, la cual estaría condicionada a que se materialicen sus exigencias.

De ser así, parece imposible que exista a día de hoy alguien en el Partido Socialista que pueda suceder a Pedro Sánchez al haber colonizado al partido completo.

¿Miquel Roca o Felipe González?

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, expuso en ‘Espejo Público’ (Antena 3) su teoría ante la posible moción con el objetivo de convocar elecciones, algo que a su juicio, “no estaría mal” si esto sirviera para “quitarnos dos años de Sánchez”. La expolítica sorprendió al recurrir a dos figuras históricas de la política española como Miquel Roca o Felipe González como sucesores en una moción de censura.

«Sánchez no deja de atreverse a nada incluso a indultarle si le condenan. Por eso yo creo que hay que pensar en la oferta que parece que ha hecho Junts, que si se hace una moción para convocar elecciones no me parecería mal quitarnos dos años de Sánchez».

Aguirre también abordó cuestiones de actualidad política como la dimisión de Carlos Mazón, una decisión que aplaudió aunque espetó que el presidente debía haber cambiado su agenda “como la tenía que haber cambiado Sánchez”.

«Mazón se equivocó y ha dimitido tarde pero dijo que la reconstrucción era su prioridad». Según Aguirre, lo importante no es cuando dimita Mazón, «que la reconstrucción se haga de verdad porque no han llegado el 60% de las ayudas que tiene el Gobierno para dar a Valencia. La gente está pasándolo muy mal, lo han perdido todo».