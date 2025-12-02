Paco Rosell sostiene que Pedro Sánchez ya está achicando agua para evitar la cárcel

Paco Rosell, columnista de El Debate, titula hoy su artículo de la siguiente forma: No es un tronco a la deriva, es el cocodrilo Sánchez rehuyendo la prisión. Presenta en su escrito un retrato incisivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un momento crítico, donde varios de sus colaboradores más cercanos han sido arrestados y procesados por corrupción, él parece estar buscando maneras de esquivar la misma red judicial.

Rosell no escatima en señalar que Sánchez ha cruzado fronteras peligrosas en su relación con el sistema judicial. Su estrategia se basa en doblegar a los jueces o anular sus decisiones, aprovechando el sillón que ocupa desde 2018. El autor subraya que el presidente ha mostrado una total falta de escrúpulos, sobrepasando los límites constitucionales y actuando como si fuera el dueño del derecho y de quienes lo aplican. Esta postura, según Rosell, convierte a Sánchez en una amenaza para la democracia y para la integridad institucional.

La idea central del texto es que Sánchez no actúa como un político acorralado; más bien, se comporta como un estratega político que intenta manipular tanto las instituciones como la opinión pública para seguir en el poder.

Uno de los fragmentos más impactantes del artículo dice así:

«Para someter a la Justicia, ora doblándole el brazo, ora anulando sus veredictos, ningún acomodo mejor que la poltrona que ocupa ilegítimamente desde 2018 y que oficia con absoluta falta de escrúpulos desbordando las líneas rojas de una Constitución indefensa ante los enemigos internos».

Este pasaje resume perfectamente la perspectiva de Rosell sobre cómo Sánchez no solo ignora el Estado de derecho, sino que lo utiliza como una herramienta para perpetuarse en el poder.

Otro párrafo relevante es el siguiente:

«No es un leño a la deriva, sino un caimán que rehúye reunirse en prisión con su garduña. Para evitarlo, mejor colgarse las alforjas y peregrinar a Waterloo para… ganarse el jubileo con Puigdemont, de modo que pueda estirar la legislatura blindándose con sus contrarreformas judiciales».

En esta parte, el exdirector de Vozpópuli emplea una metáfora impactante para mostrar cómo Sánchez busca alianzas y reformas que le permitan sostenerse en su puesto a pesar de los escándalos y las investigaciones.

Además, el artículo señala que Sánchez ha sabido aprovechar cualquier excepcionalidad —desde la pandemia hasta la crisis económica— para asumir prerrogativas inconstitucionales y modificar las reglas del juego a su favor. Rosell advierte que aunque estos cambios puedan parecer menores, acumulativamente distorsionan la democracia y pueden llevarla hacia una autocracia.

El autor concluye haciendo un llamado a la oposición para que se una ante este riesgo y evite que Sánchez continúe pisoteando las instituciones y la ley.

Paco Rosell no solo denuncia la corrupción y manipulación por parte de Sánchez; también alerta sobre el peligro real que esto representa para la democracia española. Su artículo es una invitación a que tanto la sociedad como la oposición no permanezcan inactivas ante los intentos del presidente por mantenerse en el poder a toda costa.