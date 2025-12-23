Descojone con lo último de Marta Flich y TVE: «Hacemos una televisión objetiva»

La barrasada del día. Ya hasta se creen sus propias mentiras.

Marta Flich abandonó este año Mediaset para fichar por TVE después de varios años junto a Risto Mejide en ‘Todo es mentira’ (Cuatro).

Ahora, la periodista presenta junto con Gonzalo Miró, ‘Directo al grano’. La principal terminal mediática financiada con el dinero de los contribuyentes para blanquear al sanchismo.

Moncloa decidió apostar fuerte con fórmulas como ‘La revuelta’ o ‘Mañaneros 360’ a fin de combatir a los medios que han destapado durante este 2025 los chanchullos y corruptelas del partido.

En una entrevista para Informalia, Flich defendió la «objetividad» de la cadena pública.

«Es una cadena objetiva. Se habla de lo que está pasando, porque hemos hablado de los problemas del Gobierno y los de la oposición. Lo hemos contado todo y hemos dedicado el mismo tiempo. Cuando lo cuentas objetivamente, analizas los datos y son los que son».

Los españoles no son tontos y ante tal disparate, respondieron a la presentadora suministrándole una dosis de realidad, «¿es ya el 28 de diciembre?», preguntó un usuario de X.

Te has adelantado unos días al 28 de diciembre — Manué (@espibjj) December 23, 2025

No es lo mismo una televisión «objetiva» que «con objetivos», y en esas andáis. — Paco Pavía (@El_Pavia) December 23, 2025

Joder Marta,casi me jodes las vacaciones.Que creía que era 28 de diciembre ya. — Rm_Esp (@Rm_1902Esp) December 23, 2025

Al principio del tuit, somos objetivos.

Al final del tuit, ataque a la derecha y reconocimiento de la ideología progre. Si es que no dais para más — Schneider (@Saratoga_69) December 22, 2025

Citame un sólo presentador de TVE que vote a la derecha en la actualidad… — María E (@evamariasefue88) December 22, 2025

Hablas de objetividad en la primera oración para luego, en la tercera, dejar claro que eres partidista. Aclárate. — Johnson (@ajohnson1902) December 23, 2025