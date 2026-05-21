El colmo del asco: ¿Lavó Zapatero dinero del reparto de alimentos para pobres en Venezuela?

La trama tiene todos los elementos de una novela de intriga, aunque sus consecuencias son muy palpables: una aerolínea rescatada, una red internacional bajo sospecha y de nuevo el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero resonando en medio del escándalo. La Audiencia Nacional ha tomado cartas en el asunto en una causa que, según informa Vozpópuli, vincula a la investigación con dinero presuntamente originado del sistema de distribución de alimentos para la población más desfavorecida en Venezuela.

Este tema es especialmente delicado ya que combina política, rescates financiados con fondos públicos y posibles actividades de blanqueo. Todo esto se desarrolla en un entorno ya complicado: Plus Ultra recibió 53 millones de euros en apoyo estatal, una decisión que ha sido objeto de controversia desde su anuncio y que ahora se encuentra bajo el escrutinio judicial. Se investiga si parte de los fondos que fluyeron a través de esta red podrían proceder del saqueo del programa conocido como CLAP, presentado por el régimen de Nicolás Maduro como un salvavidas social. Si se llegara a confirmar algo así, las repercusiones serían enormes.

Qué se investiga y por qué es relevante

La cuestión no solo radica en si hubo dinero sucio, sino también en cómo este habría circulado por España y qué papel desempeñaron intermediarios y empresas pantalla. De acuerdo con la información judicial divulgada por el medio mencionado, la Fiscalía tiene indicios sobre una estructura con conexiones en Francia, Suiza y España, dedicada a mover capitales presuntamente ilegales. En este contexto aparece el nombre de Zapatero, no como imputado ni culpable, sino como figura mencionada en una investigación que busca determinar si hubo influencias indebidas o favores.

Es necesario aclarar algunos puntos en medio del ruido político:

La investigación se encuentra en fase judicial, no hay sentencia.

Ser citado o imputado no implica culpabilidad.

El caso entrelaza dos aspectos: el rescate de Plus Ultra y la posible procedencia ilícita de ciertos fondos.

y la posible procedencia ilícita de ciertos fondos. Sin embargo, el daño político ya está hecho, pues el nombre del expresidente actúa como gasolina en un país donde las sospechas son moneda corriente.

El efecto Zapatero: más político que jurídico, por ahora

En la práctica, el apellido Zapatero continúa siendo un imán para la controversia. Su rol como mediador con el chavismo ha sido durante años un argumento utilizado por la oposición, y esta causa intensifica esa percepción. En el panorama español, este caso proporciona munición a partidos como el PP y Vox, quienes pueden insistir en que el Gobierno ha mostrado demasiada condescendencia hacia ciertas conexiones con Caracas. Por su parte, el Ejecutivo intentará desvincular la investigación judicial de cualquier responsabilidad política del actual Gabinete.

La tabla de posibles efectos es bastante clara:

Elemento Impacto probable Investigación judicial Mayor presión sobre testigos, documentos y transferencias Imagen pública de Zapatero Deterioro adicional, aunque sin pruebas concluyentes Debate sobre Plus Ultra Reapertura del caso del rescate Gobierno y PSOE Coste reputacional debido a la asociación indirecta

Lo que puede suceder ahora

La citación programada para principios de junio añade tensión a un caso que podría expandirse o desinflarse dependiendo del contenido de las declaraciones y la fortaleza documental presentada. Si surgen pruebas sobre pagos, intermediarios o conexiones entre la aerolínea y la red investigada, las repercusiones serán inmediatas. En caso contrario, quedará lo que suele suceder en estos casos: una amalgama de sospechas, titulares explosivos y mucha política polarizada.

Un dato curioso es que este asunto ha logrado unir en una misma conversación rescates públicos, dólares venezolanos, rutas financieras poco claras y uno de los expresidentes más reconocibles del periodo democrático español. No es precisamente un menú ligero. Y hasta ahora, quien lleva la batuta es la Audiencia Nacional.