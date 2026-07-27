Un audio atribuido a un voluntario y el testimonio de varios vecinos cuestionan la gestión del incendio: «Nos dijeron que tenían órdenes de no intervenir»

Mientras el incendio forestal que afecta al sur de la provincia de Ávila continúa dejando un paisaje devastado, la gestión de la emergencia ha quedado envuelta en una creciente controversia tras la difusión de un audio atribuido a un voluntario desplazado hasta la zona afectada.

La grabación, de poco más de dos minutos de duración, se ha difundido rápidamente por grupos de mensajería y redes sociales, generando un intenso debate entre vecinos y personas que han seguido de cerca la evolución del incendio. En ella se relatan una serie de hechos que, de confirmarse, supondrían un episodio de enorme gravedad en la dirección del operativo de extinción.

Periodista Digital ha tenido acceso al contenido del audio y ha podido comprobar cómo en él se describe una versión de los hechos que difiere por completo de la imagen trasladada durante los últimos días sobre el despliegue de medios en la zona.

Un recorrido por Casavieja que acaba en una denuncia

Según explica el autor del audio, tras ser desviado hasta Lanzahíta por las restricciones de acceso impuestas durante la emergencia, mantuvo una conversación con un vecino del municipio.

Siempre según ese relato, el vecino habría logrado acceder durante la mañana a Casavieja utilizando caminos rurales. Allí asegura haber encontrado a un numeroso grupo de brigadistas junto a varios camiones estacionados en las inmediaciones de la piscina municipal.

Pensando que se trataba de un descanso, decidió continuar su recorrido hasta localizar el frente del incendio. Según sostiene el testimonio recogido en la grabación, al llegar a la zona donde avanzaban las llamas no encontró efectivos trabajando directamente sobre el fuego.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con el contenido del audio, comenzó a preguntar a distintos integrantes del operativo por la situación.

«Tenemos órdenes de no intervenir»

El aspecto más delicado del audio llega cuando el narrador asegura que varios agentes forestales le habrían respondido que disponían de órdenes para no intervenir directamente sobre el incendio.

Posteriormente, añade que trasladó esa misma pregunta a agentes policiales presentes en la zona, quienes —según el propio relato— le habrían confirmado la misma versión.

La conversación culminaría, siempre según el contenido de la grabación, con un encuentro con un mando de la Guardia Civil destinado en el operativo, quien presuntamente habría reiterado que existían instrucciones superiores relacionadas con la gestión de la emergencia.

Periodista Digital no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones, que constituyen acusaciones de extraordinaria gravedad y cuya veracidad deberá ser contrastada por las autoridades competentes.

El punto más controvertido del audio

La grabación va un paso más allá al sostener que las evacuaciones de los municipios afectados responderían, según las personas citadas en el audio, al objetivo de proteger a la población y evitar su exposición al riesgo. No obstante, el narrador interpreta esas supuestas conversaciones como una muestra de que los vecinos no debían presenciar la actuación del operativo.

Asimismo, el audio asegura que un brigadista habría descrito la actuación de algunos medios aéreos como un «paripé», una afirmación que tampoco ha podido ser corroborada de manera independiente por este periódico.

Lejos de ser un caso aislado

Lejos de tratarse de un caso aislado, el contenido del audio coincide con el relato que Periodista Digital ha recogido entre diversos vecinos de la Sierra de Gredos. Varios residentes consultados describen escenas similares y aseguran que durante las primeras horas del incendio observaron medios desplegados sin intervenir directamente sobre algunos frentes, mientras las llamas seguían avanzando. Otros afirman haber recibido explicaciones similares a las que aparecen en la grabación, señalando que determinados efectivos les trasladaron que actuaban siguiendo instrucciones recibidas desde el puesto de mando.

Aunque estos testimonios apuntan en una misma dirección y han incrementado la preocupación entre la población afectada, hasta el momento no han podido ser verificados de forma independiente ni cuentan con una confirmación oficial por parte de las administraciones responsables.

La coincidencia entre varios relatos, unida a la rápida difusión del audio, ha incrementado las dudas de numerosos vecinos sobre cómo se gestionaron las primeras horas de la emergencia.

La estrategia en un gran incendio puede ser distinta a la percepción ciudadana

Expertos en incendios forestales recuerdan que los operativos de extinción pueden modificar completamente su estrategia cuando las condiciones meteorológicas convierten el fuego en prácticamente inabordable.

En situaciones de comportamiento extremo, la prioridad suele centrarse en proteger vidas humanas, facilitar evacuaciones y defender infraestructuras críticas antes de ordenar ataques directos contra el frente de las llamas, especialmente cuando ello supondría poner en riesgo la integridad de los propios efectivos.

Esa circunstancia podría explicar la presencia de recursos concentrados en determinados puntos sin intervenir sobre un frente concreto, aunque corresponde a los responsables del operativo aclarar cuáles fueron exactamente las instrucciones impartidas durante aquellas horas.

Transparencia para despejar las dudas

La difusión del audio y la coincidencia de varios testimonios ciudadanos han abierto un debate que solo podrá resolverse mediante información oficial y verificable.

Por ello, distintos vecinos reclaman que las administraciones competentes expliquen con detalle cuál fue la estrategia seguida durante las primeras horas del incendio, qué órdenes recibieron los distintos cuerpos desplegados, cómo se distribuyeron los recursos terrestres y aéreos y cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para priorizar las actuaciones.

Hasta que esas explicaciones lleguen, las afirmaciones recogidas en el audio deben entenderse como testimonios no verificados que plantean preguntas de evidente interés público, pero que requieren un contraste exhaustivo antes de poder considerarse hechos acreditados.