Los extravagantes gustos sexuales del gurú de la CUP, Antonio Baños

Lo que iba a ser un tuit ‘verde’, contra el cambio climático y promocionando la utilización de bolsas de nylon reciclado, se ha convirtió en apenas unos minutos en uno de los temazos del 11 de marzo de 2021.

Su creador, Antonio Baños, otrora ‘líder’ de la CUP en Cataluña y todavía algo así como una suerte de activista, metió en el pantallazo un par de pestañas de su ordenador que correspondían a otro tema, uno más de índole sexual.

Así que se le quedaron al descubierto en pleno Twitter algunos de sus extravagantes gustos sexuales (al menos de ver), y se convirtió en la broma de la Red para toda la tarde.

¿Que qué es lo que le gusta a Baños? Siempre pensamos que le gustaba mucho salir en la tele y dar la nota, pero ahora también sabemos que le van el «Japanese scat» y las «Fantastic orgy».

Para entender la primera de las prácticas, la del Japanese scat, conviene recurrir a Miquel Giménez, o no… Buen conocedor de Baños, así se explica en VozPopuli:

También puede ser lógico que, ahíto de tanta caca, de tanto excremento político, de tanta hez moral, uno busque consuelo en deposiciones más exóticas como consuelo de aquellas con las que te ves obligado a convivir a diario. Dudo mucho, sin embargo, que los compañeros de lucha de tan bravo y audaz paladín de la revolución le dispensen la más mínima comprensión. Porque a las CUP, así como a todo el movimiento okupa, radical, come curas y quema contenedores no parece que les desagrade revolcarse en las deyecciones que producen sus algaradas, sus boicots, su violencia. Incluso hay quien parece no haber intimado con la ducha en decenios.

La otra práctica sexual que destaca el excupista parece más común entre los mortales del porno en internet, la del «Fantastic orgy», pero seguro que la primera aún les ha dejado tocados.

Soy Antonio Baños y la gente se entera de que me gusta ver porno de japonesas comiendo caca y me cambio de nombre, me opero la cara y me mudo a Australia

— Ivancap🏴 (@IvanLIB99) March 11, 2021