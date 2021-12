La jugada de Rosa Villacastín para intentar desacreditar a Isabel Díaz Ayuso acaba en un autozasca glorioso

Es lo que tiene la desmemoria.

Cuando se perpetra un ataque dialéctico, ya sea en política, en deporte o en periodismo, lo esencial es no caer en una repentina amnesia.

Especialmente cuando ni siquiera han pasado dos meses desde la acusación original. Cambiar a capricho el criterio solo deja en mal lugar al personaje de turno.

Y la candidata a llevarse el premio al autozasca del año 2021 es la periodista Rosa Villacastín.

La especialista en temas del corazón, metamorfoseada ahora en analista política y musa del socialcomunismo, tiene abierta una guerra con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cualquier medida adoptada por la jefa del Ejecutivo madrileño tiene rápidamente la desaprobación de la también escritora.

El problema para Villacastín es que las cosas no pueden ser a la vez negro y blanco.

Porque no se entiende de otra manera que ella el 5 de noviembre de 2021 abrazase sin más el argumento de que los centros de atención primaria estaban hechos, con perdón, una braga a cuenta de las largas listas de espera que llegó a tasar en más de año y medio:

Pero en cambio que apenas mes y medio después, un 23 de diciembre de 2021, dijera justo lo contrario:

Llego a mi centro de salud, en la Calle Segre, no hay mucha gente. Soy la primera para ponerme la 3 dosis. Los profesionales, todos, no pueden ser más amables. Tenemos una Sanidad que es un lujo. Hay que luchar por no perderles. Gracias a todos ellos.

— rosa villacastin (@RosaVillacastin) December 23, 2021