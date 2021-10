Chaparrón de zascas contra Rosa Villascastín por insinuar que Díaz Ayuso defiende la prostitución

Urge un rápido curso de lectura comprensiva para Rosa Villacastín.

La periodista se lanzó alegre a escribir e insinuar en Twitter que la presidenta de la Comunidad de Madrid defendía la prostitución.

Su ‘justificación’ se basaba en unas palabras vertidas por Isabel Díaz Ayuso el 18 de octubre de 2021 a cuenta de los anuncios cosméticos de Pedro Sánchez durante el 40 Congreso del Comité Federal del PSOE. Entre ellos estaba el de acabar con la prostitución en España.

Pues bien, cuando le preguntaron a la inquilina de la Puerta del Sol por esas promesas, la política del PP fue tajante:

¿Ven ustedes alguna defensa de Ayuso a la prostitución?

La respuesta general sería la de un ‘no’ rotundo. Pero Villacastín se lanzó a escribir el siguiente mensaje:

Por Dios, no hay que le mande callar!!! La prostitucion @IdiazAyuso, no es un trabajo cualquiera, es exclavitud! Has leído bien, te lo repito: EXCLAVITUD física y mental. Una mujer que antepone la economía a la exclavitud, me da a…..

— rosa villacastin (@RosaVillacastin) October 18, 2021