Rosa Villacastín monta un drama por la ‘muerte’ de su grabadora y el troleo en Twitter es épico

Debe ignorar que aún existen las famosas tiendas de decomisos.

O, en su defecto, cualquier chino de casi todo a cien a buen seguro que tiene en stock.

Porque de otra manera no se entiende el drama que ha montado Rosa Villacastín en Twitter ante el ‘fallecimiento’ de su grabadora.

La periodista colgaba este mensaje en la red social del estornino:

Estoy desolada, hoy mi compañero de trabajo ha dicho: Basta ya! Y se ha quedado en coma profundo. No los venden. Alguien sabe donde se pueden adquirir o de alguien que no lo utilice y me lo quiera vender? Se lo agradecería mucho. pic.twitter.com/Lx9nX7mihj

