Rosa Villacastín se marca un bochornoso publirreportaje en ‘Diez Minutos’ mostrando a Irene Montero como la ‘nueva Presley’

Algunas no saben ya qué hacer para perdonar su pasado.

Es el caso de la periodista del corazón Rosa Villacastín, hoy entregada con pasión a la cruzada ‘progre’ pero en el pasado jefa de prensa de Manuel Fraga en los tiempos de Alianza Popular.

Ahora Villacastín se ha vuelca en atacar a la derecha como lo hizo cuando cargó duramente contra el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis del ébola.

Para superar el amargo verano de Podemos, Villacastín ha acudido al rescate de la ministra Irene Montero con un bochornoso publirreportaje en la revista ‘Diez Minutos’ en la que se la ve sonriente con la ministra de Igualdad en plan ‘amigas del alma’.

Ocho páginas en la que muestra a la podemita como toda una celebrity. Ni una pregunta sobre la corrupción de su partido pero sí luz verde para quejarse por los escraches de Galapagar: «No son escraches porque no es una reivindicación política». Solo son escraches cuando los hacen ellos.

Indispensable el hilo de la periodista Elena Berberana en Twitter:

La nueva Presley comunista posa para la revista Diez Minutos. Ocho páginas de entrevista para blanquear su imagen y presumir de celebrity: «Pablo y yo no somos de salir, nos gusta estar en casa con amigos». Tela. pic.twitter.com/NbfT70hIo9

Alfonso Ussía tuvo palabras de cariño hacia Villacastín:

Rosa Villacastín es capaz de hacer responsable a Fraga de los más de 30.000 fallecidos por el Covid 19. No, no!

Se me había olvidado que era ella la jefa del Gabinete de Prensa del líder de Alianza Popular! Perdón, perdón.

— Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 5, 2020