Ayuso revienta a la izquierda por su “juego sucio” con la Sanidad de Madrid

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la izquierda por politizar el tema sanitario en la comunidad para “agitar” y “confundir” al ciudadano de cara a las próximas elecciones regionales.

La también presidenta del Partido Popular (PP) en Madrid reflexionó sobre la protesta convocada ayer por el sindicato afecto a Más Madrid, Amyts, durante un desayuno informativo por el Club Siglo XXI. Detalla que la argumentación de la izquierda parten de la mentira y refleja que quienes arman el relato ni siquiera usan la sanidad pública.

“Cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un Centro Sanitario 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital; o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en Urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad. Cuando dicen que nuestro sistema sanitario atenta contra la Sanidad Pública, sabemos, simplemente, que sus discursos los han escrito aquellos que no utilizan nuestro sistema público porque les atienden en hospitales privados. Y no me parece mal, la libertad que disfrutan es una conquista de los españoles en Madrid”.