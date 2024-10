Carlos Cuesta desentraña el ‘plan Sánchez’ para acabar con España: “Quiere el control absoluto”

El director adjunto de ‘Libertad Digital’, Carlos Cuesta, ha analizado en La Segunda Dosis de PERIODISTA DIGITAL, la masiva manifestación del pasado domingo 21 de octubre y los escándalos que rodean al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista se muestra contento por la participación de la ciudadanía en el acto, en el que tomó la palabra para enumerar los bulos que ha difundido el Ejecutivo sanchista.

“Mucha gente que todavía vota al Partido Socialista no es consciente del daño que están haciendo no ya a España, que hay muchos que no lo sienten, sino a ellos mismos porque creen que el destrozo democrático, la invasión a la Justicia, la colonización de las instituciones españolas no les va a pasar factura”.