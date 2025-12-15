  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

SONDEO DE 'ABC' A SOLO SEIS DÍAS DEL 21-D

Encuesta / Guardiola (PP) roza la mayoría absoluta en Extremadura mientras el imputado candidato de Sánchez se hunde con el PSOE

VOX prácticamente duplica sus escaños y pasaría de 5 a 9 representantes en el Parlamento extremeño

María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo.
María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo. PD
Archivado en: María Guardiola | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Podemos | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | VOX

Más información

PSOE, Miguel Ángel Gallardo; PP, María Guardiola; Vox, Óscar Fernández Calle, y Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Encuesta Gad3 para ABC: 3 de cada 4 extremeños consideran al socialista Gallardo un candidato 'indigno'

Seis días.

El 21 de diciembre de 2025 Extremadura decide su futuro y todo parece indicar que el centro derecha va a arrasar en las elecciones autonómicas mientras el PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo se hunde de manera irremisible.

Así las cosas, según el sondeo de GAD3 para el diario ‘ABC’ este 15 de diciembre de 2025, el Partido Popular de la actual presidenta regional, María Guardiola, estaría rozando la mágica cifra de los 33 diputados, la que otorga la mayoría absoluta.

Son 65 los escaños que se ponen en juego para el Parlamento extremeño y la formación de la calle Génova 13 estaría en torno a la horquilla de los 31-32 representantes, lo que supone sacar más actas que toda la izquierda y la ultraizquierda juntas.

No obstante, ese escaño o dos que le faltarían a María Guardiola para poder presidir la Junta de Extremadura es lo que la obligará a llegar a un entendimiento con VOX si quiere sacar adelante proyectos de ley como los Presupuestos.

La formación verde, con Óscar Fernández al frente, practicamente duplicaría su botín de escaños, pasando de los 5 actuales, a los 7-9.

María Guardiola, Irene de Miguel, Óscar Fernández y Miguel Ángel Gallardo.

Quien se la pega a base de bien va a ser el PSOE.

Guillermo Fernández Vara debe estar removiéndose en su sepultura al ver en qué ha convertido Pedro Sánchez a un partido que no solía tener dificultades para gobernar en su región.

Y es que la descabellada idea de llevar en las listas a todo un imputado pringado por el caso del enchufe a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, deja a la marca del puño y la rosa con unos niveles nunca visto por esos lares.

De los 28 diputados obtenidos en las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PSOE de Miguel Ángel Gallardo se hundiría hasta quedarse solo con 19-20 representantes en la Cámara autonómica.

Por su parte, Podemos, con Irene de Miguel como cabeza de cartel, mejora los resultados obtenidos hace dos años y medio y pasaría de 4 a 6 escaños, aunque insuficientes para que los socialcomunistas recuperen el bastón de mando en Extremadura.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]