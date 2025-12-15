Encuesta / Guardiola (PP) roza la mayoría absoluta en Extremadura mientras el imputado candidato de Sánchez se hunde con el PSOE

Seis días.

El 21 de diciembre de 2025 Extremadura decide su futuro y todo parece indicar que el centro derecha va a arrasar en las elecciones autonómicas mientras el PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo se hunde de manera irremisible.

Así las cosas, según el sondeo de GAD3 para el diario ‘ABC’ este 15 de diciembre de 2025, el Partido Popular de la actual presidenta regional, María Guardiola, estaría rozando la mágica cifra de los 33 diputados, la que otorga la mayoría absoluta.

Son 65 los escaños que se ponen en juego para el Parlamento extremeño y la formación de la calle Génova 13 estaría en torno a la horquilla de los 31-32 representantes, lo que supone sacar más actas que toda la izquierda y la ultraizquierda juntas.

🔴 Santiago Abascal: “donde hay que poner las balizas es en la cabeza de los socialistas para que las mujeres los vean de lejos y se puedan apartar a tiempo” El único político en España que le canta las verdades del barquero alto y claro a este gobierno podrido hasta la raíz pic.twitter.com/jPZ5pHJFrB — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) December 14, 2025

No obstante, ese escaño o dos que le faltarían a María Guardiola para poder presidir la Junta de Extremadura es lo que la obligará a llegar a un entendimiento con VOX si quiere sacar adelante proyectos de ley como los Presupuestos.

La formación verde, con Óscar Fernández al frente, practicamente duplicaría su botín de escaños, pasando de los 5 actuales, a los 7-9.

Quien se la pega a base de bien va a ser el PSOE.

Guillermo Fernández Vara debe estar removiéndose en su sepultura al ver en qué ha convertido Pedro Sánchez a un partido que no solía tener dificultades para gobernar en su región.

Y es que la descabellada idea de llevar en las listas a todo un imputado pringado por el caso del enchufe a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, deja a la marca del puño y la rosa con unos niveles nunca visto por esos lares.

De los 28 diputados obtenidos en las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PSOE de Miguel Ángel Gallardo se hundiría hasta quedarse solo con 19-20 representantes en la Cámara autonómica.

Por su parte, Podemos, con Irene de Miguel como cabeza de cartel, mejora los resultados obtenidos hace dos años y medio y pasaría de 4 a 6 escaños, aunque insuficientes para que los socialcomunistas recuperen el bastón de mando en Extremadura.