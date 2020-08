Pérez-Reverte detalla una de las crudas razones por las que estamos otra vez con el coronavirus hasta las trancas: «Los muy imbéciles»

Este mismo 23 de agosto de 2020 el diario El País publica un reportaje con las apreciaciones de 11 diferentes expertos para entender qué está pasando en España -otra vez- con el coronavirus y cómo solventarlo. Se pueden imaginar, que el resumen de los once radica en algunas simplezas del tamaño de «hay que frenar los contagios». Un poco a lo Fernando Simón.

Por suerte en España contamos con plumas genuinas, como la de Arturo Pérez-Reverte, que en la misma fecha publica su artículo dominical de siempre en ‘XLSemanal’, donde explica con detalle una de las crudas certezas de por qué estamos otra vez como estamos, con el coronavirus desbordando España. Lo resume el escritor y periodista a la perfección en el titular, como debe ser: «No vimos bastantes muertos».

Y es verdad que no los vimos, pero no atenta el periodista contra los medios, porque no son los únicos culpables, también acusa a los gobernantes por supuesto, pero también a los espectadores de la catástrofe suavizada en los telediarios. Muchos de ellos, veían lo que preferían ver:

Las imágenes cercanas de ese horror nos han sido cuidadosamente ahorradas por las autoridades encargadas de que durmamos bien por las noches, no nos angustiemos demasiado, no nos turben imágenes demasiado duras en los periódicos ni los telediarios, hasta el punto de que una fotografía de prensa que mostraba ataúdes fue muy criticada en las redes sociales, por desconsiderada y morbosa. Y eso ya no fue el gobierno, sino el público soberano.

La tesis de Reverte va por ahí: que quizás ahora no estaríamos inmersos en una segunda oleada si hubiéramos visto con mayor claridad el terror:

Los cuerpos amontonados en las morgues, la desesperación, la angustia, la muerte de cerca y en directo. Los resultados de la vida, en fin, cuando la naturaleza, que no tiene sentimientos, se muestra despiadada y mortal. Todo eso nos lo han escamoteado, ocultado a petición propia; y en su lugar hemos tenido a docenas de políticos contándonos su puta vida en lugar de la verdad, empresarios perjudicados, médicos y enfermeras ensalzados como héroes pero al mismo tiempo amordazados para que no gritasen su horror y desesperación, viudas y huérfanos filmados de lejos para que las lágrimas no salpicasen la lente de la cámara ni se oyeran sus gritos de dolor o cólera. Hemos aplicado a todo eso los filtros sociales de rigor, con el resultado de que cientos de miles de personas han creído que esto era un pequeño inconveniente que les ocurría a otros, pasajero y relativo.

Sobrecoge el texto de Reverte porque no le falta nada de verdad. Así lo cierra, por todo lo alto como hay mucha gente principalmente joven a lo largo y ancho del territorio nacional, pidiendo que abran las discotecas: