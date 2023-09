Carlos Alsina lo peta con un ejemplo fastuoso sobre la esquizofrenia en el PSOE sanchista

La expulsión de Nicolás Redondo Terreros del PSOE sigue generando reacciones.

Una de las más aplaudidas y que lo está petando en todas las redes sociales y en sistemas de mensajería instantánea es la de Carlos Alsina.

El director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) encaró este 15 de septiembre de 2023 la última represalia de la dirección de Ferraz, con orden directa de Pedro Sánchez, para poner en la calle a otro más de sus dirigentes históricos:

Alsina se mofó del intento fallido de María Jesús Montero de querer remedar a Alfonso Guerra con su famosa frase de que «quien se mueve, no sale en la foto’. A la ministra de Hacienda el ejemplo le salió chuchurrío y dijo que «quien se mueve, sale en la foto» (sic). ¡Glorioso! Así que al periodista le dio hecho poder hacer el chascarillo:

El de Onda Cero se sorprendió con la facilidad que tiene la actual dirección socialista para presumir de su más que centenaria historia y cómó, cuando le conviene, abjurar de la misma y mandar a callar a los líderes históricos:

De hecho, Alsina puso un ejemplo muy claro de lo que podría pasar en este PSOE si aún viviese su fundador:

Orgullosísimos de nuestra historia, pero estos vejestorios que no enreden. Si aún viviera Pablo Iglesias Posse, y se le ocurriera opinar, tendría que ver cómo Adriana Lastra le dice que no moleste. Que ya no es tu tiempo, hombre. Bueno, si aún viviera Pablo Iglesias sería un milagro, claro, tendría más de ciento setenta años; si a Felipe con ochenta y uno, no le soportan, a uno de 178 ni te cuento.