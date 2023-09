Carlos Herrera carga contra la ruindad infinita del sanchismo contando cómo Nicolás Redondo se enteró de su expulsión del PSOE

No da crédito.

Carlos Herrera, como muchísimos españoles, está estupefacto ante el último movimiento en el PSOE, la expulsión de otro de sus líderes históricos, Nicolás Redondo Terreros.

El periodista almeriense arrancó este 15 de septiembre de 2023 con un duro editorial en ‘Herrera en COPE‘ en el que dejó bien a las claras que la ruindad del sanchismo no tenía límites.

De hecho, tal y como desveló el comunicador estrella de la emisora episcopal, la decisión se había adoptado días atrás, de ahí unas palabras de María Jesús Montero que ahora cobran todo el sentido:

Ayer se conoció que el Partido Socialista ha consumado su viaje a ninguna parte. María Jesús Montero, la que nos quita el dinero, decía que en este partido socialista el que se mueve si sale en la foto, marcando una diferencia del tiempo de Alfonso Guerra, al que se le atribuye esta frase que él no dijo en esos términos, pero bueno, ya le queda adjudicada, la tiene prácticamente metabolizada. Se ha demostrado que el que se mueve no es que no salga en la foto, es que se va del estudio de fotografía.