Lobato (PSOE) deja a cuadros a Alsina al confesar lo que piensa sobre la pifia de Sánchez con Junts

Es un ‘portento’.

El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, confesó en el programa de Carlos Alsina que él no está porque partidos como Junts por Cataluña puedan tener competencias estatales como la de inmigración.

El parlamentario socialista dejó a cuadros al director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) porque trató de estar a bien con todas las partes y retorciendo el argumento para contentar a quienes no ven bien esas cesiones y, a la par, tratar de justificar por qué a formaciones como las de Carlos Puigdemont se les hace una concesión de ese calado.

Si usted no quiere que Junts, en el Gobierno de Cataluña, gestione la inmigración es mejor decirle que con usted no vamos a pactar la delegación de competencias en inmigración. No pactarían eso si, por ejemplo, lo hubiera pedido VOX.

El parlamentario autonómico socialista negó la mayor:

No estoy de acuerdo, Carlos. A mí ese argumento no me sirve porque entonces tampoco estaríamos de acuerdo en que los servicios sociales estuviesen en las comunidades autónomas. Porque el mismo rechazo me genera a mí que los gestione VOX como está haciendo en algunas comunidades autónomas.

Alsina no cejó en su empeño:

Pero si fuera VOX quien hubiese pedido al PSOE que para aprobarle el decreto ese que hay que convalidar, VOX tiene solo una petición, que es que se haga una ley orgánica para transferir las competencias en inmigración a los gobiernos autonómicos, ¿usted habría estado a favor de que se le dijese sí?

Juan Lobato, erre que erre:

Pero es que el debate no es ese. La descentralización de competencias es un debate, el de qué competencias deben gestionar las autonomías, y luego hay un debate electoral sobre quién se encarga de gestionarlas. Pero es que en este caso no se le está cediendo a Junts el encargo de gestionar ellos las competencia.

El comunicador, alucinado con la respuesta de su invitado, volvió a recordarle lo obvio:

Pero si es que el debate sobre delegar competencias que son titularidad del Estado solo lo ha abierto Junts y ha sido el PSOE quien le ha dicho que adelante con los faroles. Pero vamos, si Junts tiene una posición un poco xenófaba en este asunto, mejor decirles que no. ¿Qué ventaja le ve usted a que competencias que son titularidad del Estado sean pasado mañana de la Generalitat de Cataluña?

Juan Lobato emitió una lacónica afirmación y añadió:

La ventaja es que si la gobierna el PSOE como gobierna los servicios sociales el PSOE en otras comunidades autónomas se puedan ejercer con los valores que yo creo que deben ejercerse. Pero es que no se está haciendo una cesión para Junts gobierne las competencias de inmigración. Eso no es lo que esté negociando el PSOE, se está negociando si se encargan comunidades autónomas como Cataluña u otras que pudieran entrar en el debate de esa competencia particularmente.

Carlos Alsina le dio la estocada definitiva:

¿Con quién se está negociando?

Y Lobato se quedó patinando:

No tengo ni idea porque no estoy en la comisión negociadora.

El de ‘Más de Uno’ le remató: