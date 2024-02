Carlos Herrera teme una nueva jugarreta de Sánchez para salvar a Puigdemont tras el revolcón del Supremo al Fiscal General del Estado

Carlos Herrera celebró de manera moderada el palazo judicial que recibió Pedro Sánchez.

El hecho de que el Tribunal Supremo tumbase la intentona para dejar a Carles Puigdemont sin vinculación alguna con el terrorismo supuso una excelente noticia para el comunicador estrella de la Cadena COPE, pero maliciándose a la vez que alguna añagaza tendrá pensada el inquilino de La Moncloa:

El comunicador almeriense subrayó que lo del terrorismo no era cuestionable hasta que entró en escena Carles Puigdemont:

No obstante, el director de ‘Herrera en COPE’ echó agua al vino temiéndose una nueva jugarrera de Pedro Sánchez para librar a Carles Puigdemont del delito de terrorismo y de alta traición:

¿Y ahora qué pasa? Bueno, no se hagan muchas ilusiones. Después de la derrota de ayer, el fiscal general, a las órdenes del Gobierno, el inadecuado fiscal general, según el Poder Judicial, le va a encargar a su mano derecha, que es otra que tal, de la misma cuerda, un nuevo informe que va a ignorar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. ¿Para qué? Para proponer lo que le conviene a Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, pues eso. Ese informe tampoco será vinculante.

Y este es uno de los problemas gordos que tiene la impunidad que se pretende garantizar a Puigdemont. La amnistía no se puede aplicar a los delitos de terrorismo y por eso el Gobierno está empeñado en decir que no hay terrorismo, aunque lo sea a gritos. Y lo mismo pasa con los delitos de traición. No son amnistiables.