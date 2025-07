Borrell arremete contra el ‘cupo catalán’ de Sánchez: “El calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez”

Indefendible.

La enésima cesión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al independentismo catalán no deja indiferente a nadie. La gravedad del ‘cupo catalán’ es tal que ni siquiera connotados socialistas intentan apoyarla. El último en expresarse con contundencia ha sido Josep Borrell.

En el programa Hora 25, el diplomático ha lanzado una dura reflexión sobre la medida que el líder del PSOE impulsa para poder mantener los apoyos necesarios para permanecer en La Moncloa. rompe con la igualdad entre los españoles

El exministro socialista no se anduvo con rodeos y, fiel a su estilo, disparó con ironía y contundencia contra la propuesta de Pedro Sánchez para Cataluña: “Nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez”. No es habitual que un político de su talla recurra a imágenes tan gráficas, pero la ocasión —y el fondo del asunto— lo merecían.

El malestar que genera la iniciativa de dotar a Cataluña de una financiación singular está generando no solo en la oposición, sino también en sectores relevantes del propio PSOE. “Comprenderá que no me resulta fácil decir que estoy en contra de una cosa así”, reconoció Borrell, consciente del peso simbólico y político del debate.

👉 Josep Borrell, sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña: «Nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez» pic.twitter.com/0fnmZDXEiT — Hora 25 (@Hora25) July 24, 2025

Las advertencias de Borrell: riesgos y paradojas

La intervención de Josep Borrell fue un auténtico repaso a los argumentos críticos con la propuesta:

Falta de transparencia: “No sabemos gran cosa”, lamentó, denunciando que los detalles llegan con cuentagotas y sin debate público suficiente.

“No sabemos gran cosa”, lamentó, denunciando que los detalles llegan con cuentagotas y sin debate público suficiente. Diferencias con el modelo vasco-navarro: Recordó que la Constitución ampara la singularidad foral, pero no una extensión automática a otras regiones.

Recordó que la Constitución ampara la singularidad foral, pero no una extensión automática a otras regiones. Peligro de quiebra de la igualdad: Si cada comunidad negocia su propio modelo, el principio de solidaridad interterritorial —columna vertebral del Estado autonómico— queda en entredicho.

Si cada comunidad negocia su propio modelo, el principio de solidaridad interterritorial —columna vertebral del Estado autonómico— queda en entredicho. Imposibilidad de generalizar: “No es ni federal ni progresista”, insistió, advirtiendo de las dificultades para aplicar un sistema así al conjunto de España.

No faltó la ironía: “Agradecería que no me hagan comulgar con ruedas de molino”, espetó, dejando claro que, por muy socialista que sea, hay límites que no está dispuesto a traspasar.

¿Qué es el “cupo catalán” y por qué escuece tanto?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado en los últimos días la posibilidad de avanzar hacia un sistema de financiación para Cataluña similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra, que les permite recaudar la práctica totalidad de sus impuestos y entregar al Estado una cantidad pactada en concepto de solidaridad. Borrell, con su habitual didactismo, lo explicó con claridad:

Cataluña recaudaría todos los impuestos.

Tendría plena capacidad normativa sobre los tributos.

De lo recaudado, transferiría una parte al Estado.

La propuesta, según Borrell, replica “la lógica” de la excepcionalidad vasca y navarra, pero sin la cobertura constitucional expresa que sí ampara a estos territorios. “Esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas”, sentenció, marcando distancias con el relato oficial de Moncloa.