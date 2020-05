Inda pega un baño a Contreras, nuevo adalid de las ‘libertades sanchistas’

Hay que tenerlos bien puestos para defender a Pedro Sánchez y todas sus acciones para coartar la libertad de expresión de los ciudadanos españoles.

Pero sí, José Miguel Contreras, un empresario del sector mediático, más rojo que el punto de la bandera de Japón, perpetró en el debate de ‘laSexta Noche‘ del 9 de mayo de 2020 un ejercicio de contorsionismo que ni los del Circo del Sol.

Para el tertuliano, pásmense ustedes, el Gobierno socialcomunista es un adalid de las libertades y niega la mayor en cuanto a las mordazas, aunque como ejemplo para abrir boca esté la suspensión de dos manifestaciones en Madrid el 2 y 3 de mayo de 2020 porque su objetivo era protestar contra Sánchez.

El problema para Contreras era que no se esperaba la reacción de Eduardo Inda que, datos en la mano, le rompió en mil pedazos su falaz argumentario.

Porque este empresario, vinculado a laSexta desde tiempos zapateriles, se marcaba este ‘speech’ cuando escuchaba de tertulianos como María Claver, Francisco Marhuenda o el propio Inda que no eran buenos tiempos en España para ejercer la libertad de expresión:

Me sorprende escuchar argumentos como que en este país no hay libertad de expresión. Yo no sé si hay una sola cosa que tú, Eduardo, no hayas podido decir en estos últimos meses. Te aconsejo y te suplico como demócrata que lo digas porque estás poniendo en duda que estemos en un sistema democrático. Si hay algo que tú no hayas podido decir, dilo, por favor, porque estamos en una televisión libre.