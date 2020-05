«Maldito cáncer»: fallece el padre de Raúl Pérez, humorista del programa de Buenafuente

El cómico Raúl Pérez ha comunicado a través de su cuenta de Twitter la muerte de su padre a causa del cáncer. Completamente roto, el famoso imitador de ‘Late Motiv’, el programa de Andreu Buenafuente en #0 de Movistar, ha compartido la triste noticia junto a una imagen sujetando la mano de su padre. Raúl Pérez se ha ganado el cariño del público con su extenso catálogo de personajes a los que imita como Antonio García Ferreras, Esperanza Gracia, Sergio Ramos, Josep Pedrerol o Javier Cárdenas.

“Maldito cáncer, eres insaciable. No paro de llorar, y si hace falta lo haré hasta que todas las lágrimas juntas igualen lo que nos has querido, ayudado, enseñado…te has dejado el alma por tanta gente. No es justo. Te quiero papá, te voy a echar de menos toda mi vida”, ha escrito Raúl Pérez.

Maldito cáncer, eres insaciable. No paro de llorar, y si hace falta lo haré hasta que todas las lágrimas juntas igualen lo que nos has querido, ayudado, enseñado…te has dejado el alma por tanta gente. No es justo. Te quiero papá, te voy a echar de menos toda mi vida💔 pic.twitter.com/oDPylsQIr9 — Raúl Pérez (@raulperez_76) May 15, 2020

Este conmovedor mensaje se ha llenado de mensajes de cariño y apoyo a la familia por parte de conocidos personajes como Dani Rovira, Dani Martínez o Sandra Sabatés, entre otros.