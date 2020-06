Rubén Sánchez saca la cara por Fani y aplaude sus éxitos: «No me arrepiento de lo que pasó»

Además de Susana Molina, Gonzalo Montoya y otros protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’, Rubén Sánchez ha participado en ‘Hello Carmen’, el programa vía Instagram que Carmen Alcayde emite en directo cada miércoles y donde formula preguntas (sin rodeos) sobre sugerentes cuestiones vinculadas a los rostros televisivos más populares del panorama nacional.

En dicho encuentro virtual, el actual tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha confesado que «ahora mismo, lo primero de todo (en su lista de prioridades) es retomar mi negocio», una coctelería que abrirá sus puertas una vez que Madrid pase a la fase 2 de la desescalada. Aun así, no olvida su faceta como tronista, un rol que tilda de «complicado», pues, aunque los inicios «fueron más relajados», reconoce que «después de tener tantas citas con las chicas, empecé a sentir por ellas», y cada día se le hace más duro.

A post shared by Rubén Sánchez (@rubo.sanchez) on Feb 20, 2020 at 8:01am PST

Después de ofrecer duras declaraciones sobre su carrera deportiva, la cual «me cargué al no tener a nadie a mi lado para orientarme y porque la noche me tiraba un montón», y en relación a su paso por República Dominicana (lo cual le supuso «un buen trampolín»), ha querido hablar alto y claro sobre Fani Carbajo, con quien mantuvo un efímero romance en el reality.

«Fani es algo que pasó hace un año y lo que haga o deje de hacer ahora es su problema, a mí no me interesa; ella tiene su vida, sus problemas y sus historias y no quiero que se me asocie más con eso porque no tengo nada que ver», ha aclarado.

Rubén dice ser incapaz de hablar de aquella experiencia como «algo negativo», pues «sino me habría quedado la sensación de ‘qué hubiera pasado si…‘».

«No me arrepiento de absolutamente nada. Me dejé llevar con ella, pero no hay que olvidar la parte realista de la situación y no me cuajó; yo tuve que pensar en mí y decidí que no me rentaba», ha añadido, al tiempo que precisaba que «me alegro mogollón de sus éxitos, y si les va a venir bien (tanto a ella como a Christofer), mejor» y se posicionaba en contra «del machaque continuo e injusto» que la madrileña ha recibido por «hacer lo que quiso» en su día.