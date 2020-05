«Es una auténtica vergüenza lo que pagan»: así es el sueldo de los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

Tras un fatigoso desenlace de 2019, propiciado, en gran medida, por la huida de anunciantes de ‘Gran Hermano’ a raíz del caso Carlota Prado, los ‘felices años 20’ se instalaban en la cadena de Vasile el pasado mes de enero coincidiendo con el comienzo de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset).

Cinco parejas muy dispares entre sí, con cinco situaciones y vínculos diferentes, decidían poner a prueba su amor separándose durante un mes en una isla paradisiaca ubicada en República Dominicana hace poco más de un año. Sus desdichas y bonanzas (en menos casos) terminaron calando en España hasta el punto de llegar a ser el programa más visto de la historia de Cuatro, alcanzando un 30% de cuota de pantalla con más de 3,6 millones de espectadores (la última gala de la isla de la seducción llegó a lograr un total de 4.512.000 personas pendiendes del esperado reencuentro entre los protagonistas).

Desde que el aclamado formato culminara el 14 de febrero, ha llovido mucho; tanto, que incluso Ismael Nicolás, uno de sus rostros más visibles, ha desvelado que, si bien fue «una aventura increíble, inolvidable, única y maravillosa en la que te lo pasas de locos» y tuvieron «los gastos cubiertos a todo lujo», «no puedes ir ahí por dinero, porque no vas a ganar lo que te piensas«.

«Es una vergüenza lo que ganamos (…) A mí me han llegado rumores que dicen que ahora tengo dinero y que me habían pagado 40.000 euros. ¿Dónde hay que firmar? Yo por ese dinero hubiera ido de cabeza, imaginaos, eso motiva a todo el mundo. Yo no fui por dinero, sino por vivir la experiencia y por enfrentarme a un reality con mi pareja, porque a los dos nos apetecía, pese a que pasara lo que pasó», ha asegurado en su canal de YouTube.