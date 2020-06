Inda dinamita ‘laSexta Noche’ acusando a Iñaki López de ocultar la cloaca de Pablo Iglesias

¡Qué habil es Iñaki López y qué pronto se le caza también en un evidente renuncio!

El presentador de ‘laSexta Noche‘ trató de evitar a lo largo del programa del 27 de junio de 2020 sacar a colación el turbio asunto de Pablo Iglesias y su exasesora en Bruselas, Dina Bousselham, a cuenta del robo del móvil de esta y de la filtración del contenido de la tarjeta SIM, en la que había material más que sensible.

Curioso cuando menos que los responsables de contenidos del programa de debate y análisis político del segundo canal de Atresmedia no tuvieran en consideración este asunto que venía marcando agenda a lo largo de los últimos días cuando se trata de un espacio que aborda tanto los temas de la semana como los que pudieran surgir a última hora.

Pero, claro está, si tienes en la tertulia política al director de Okdiario, Eduardo Inda, era bastante razonable que este aprovechase un turno de intervención para, por lo menos, dejar claro a la audiencia que si no se hablaba del caso de Pablo Iglesias no era precisamente por culpa del periodista navarro, sino por unos responsables de contenidos y por un presentador que demostró ser más que nunca una marioneta, un guiñapo al que vía pinganillo le apresuraban para que cortase la intervención de Inda.

Así se saltaba Inda en pleno debate económico para dejar clara su postura sobre el asunto de ‘móvilgate’ del podemita Pablo Iglesias:

Hace un año y dos meses tú me hiciste una pregunta por una campaña que se montó contra mi persona por parte de Pablo Iglesias en la que decía que yo estaba involucrado en una mafia policial para acabar con Podemos y ahora resulta que, en la instrucción de la causa, ha quedado claro que el delincuente no era Eduardo Inda sino que el delincuente era, presumiblemente, Pablo Iglesias, en una trama que como han desvelado esta semana El Confidencial y El Mundo participaban dos fiscales anticorrupción para acabar con Eduardo Inda de la mano de Podemos.

Y lo quiero decir, porque como nadie lo va a decir, porque quiero que salga a la luz y reluzca la verdad. Tú hace un año me preguntaste por ese asunto y como no me lo has preguntado en el día de hoy me veo en la obligación de decirlo. El delincuente no era Inda, Inda no estaba en ninguna trama, Inda publicó unos mensajes machistas del señor Iglesias y cumplió con su deber informativo dejando claro que no era ningún mafioso. El mafioso y el delincuente es, presumiblemente, el señor Pablo Iglesias, su antigua asistente, Dina Bousselham y, presumiblemente también algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción.

Quiero dejarlo claro porque un año después la verdad ha salido a la luz. El señor Iglesias se pasó toda la campaña electoral de 2019 utilizando la palabra Inda, mafia policial, las cloacas y al final ha quedado claro que las cloacas eran Pablo Iglesias, Dina y seguramente dos fiscales. Por cierto, numerosos periodistas me señalaron con el dedo y ahora han quedado a la altura del betún y han quedado retratados como lo que son, basura propagandística.