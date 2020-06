Iglesias ahoga a la Fiscalía en su ‘cloaca’: no ‘desmiente’ el chat de Podemos sobre las filtraciones del ‘caso Dina’

El ‘caso Villarejo’ está hundiendo a Pablo Iglesias en sus ‘cloacas’.

El fundador de Podemos no solo se está ‘ahogando’, sino que está arrastrando consigo a la Fiscalía, en manos de la exministra del PSOE, Dolores Delgado.

Un chat interno del equipo jurídico de Podemos, de la plataforma Telegram y al que tuvo acceso ‘El Confidencial’, desvela que la abogada de Pablo Iglesias (Marta Flor) recibió filtraciones de los fiscales anticorrupción.

Unos datos fundamentales que, además, pudo revisar desde antes de que fuera abierta la causa judicial, donde el vicepresidente segundo del Gobierno se convirtiera en el único dirigente de la formación que figuraba en el procedimiento como “perjudicado”.

Sin embargo, el juicio dio un giro inesperado cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón retiró a Pablo Iglesias la condición de “perjudicado” y “ofendido”.

¿El motivo?, Manuel García-Castellón explicó que el fundador de Podemos «tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Pérez».

En este sentido, recriminó que Iglesias «recibió la tarjeta» el 20 de enero de 2016 y que no se encontró el contenido en poder del investigado José Manuel Villarejo Pérez hasta el 14 de abril de 2016.

«Este dato debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por el recurrente, entre el investigado Sr. Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham. Como se dijo, aunque no puede descartarse totalmente que la fuente del medio OK Diario fuese el Sr. Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas», remató el magistrado en un auto para ratificar su decisión.

Las filtraciones

‘El Confidencia’ indica que del contenido de los mensajes y las afirmaciones de Marta Flor se deduce que los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, facilitaron esa estrategia.

La pieza Dina —la número 10 de las 25 en que se divide Tándem— fue creada el 19 de marzo de 2019. Sin embargo, más de un mes antes, Flor escribió en el chat interno del grupo para contarles que “Ironman”, el nombre en clave que usaba para referirse a uno de los fiscales, se había puesto en contacto con ella.

“TÁNDEM. Nos ha avisado Ironman que aparte de nuestra reunión mañana a las 10:00 horas, hay declaraciones martes, miércoles y jueves de Iron y Land”, escribió la letrada el 4 de febrero de 2019 a las 9:06 de la mañana.

Podemos estaba personado como acusación popular en Iron y Land, dos de las primeras piezas del caso Villarejo, pero no es habitual que la Fiscalía prevenga a una de las partes de que hay declaraciones programadas.

El cauce para este tipo de comunicaciones son las resoluciones del juzgado, que se remiten por igual a todos los actores.

El mensaje que escribió Flor el 4 de febrero también revela la existencia de una cita entre Anticorrupción y Podemos, un día después, para coordinar la investigación del caso Dina, que en ese momento ni siquiera existía.

Flor participó en la reunión.

El 8 de febrero, la letrada recordó un pasaje de ese encuentro en otro mensaje del mismo chat.

“Gloria [Elizo, responsable entonces de los servicios jurídicos del partido], el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por [Eduardo] Inda de las capturas del móvil==> reunión del martes 5 de febrero de 2019”, publicó Flor.

Las fuentes consultadas precisan que los fiscales querían incluir en su querella inicial de la pieza Dina que parte del contenido del teléfono sustraído a Bousselham había aparecido meses después en el medio que dirige Inda, ‘OkDiario’, para dirigir también la acusación contra él.

Otro de los componentes del equipo de abogados de Podemos, Alejandro Gámez, desveló ese mismo día que, en la reunión del 5 de febrero, los fiscales también les “propusieron investigar si había habido más robos o cosas extrañas”.

“Y que los integrantes del chat que aparecen son también víctimas de un delito de revelación de secretos”, añadió Gámez a las 16:20.

El partido declinó la invitación para que el caso se centrara en Iglesias y no se diluyera su rol de víctima.

Lo más polémico

Las comunicaciones más comprometedores son del 25 de febrero de 2019, cuando aún faltaban tres semanas para que se incoara la pieza número 10.

A las 13:46, Gámez escribió que una tal “Patricia” le había dicho que las “piezas de Dina y Podemos” ya eran “visibles” en el juzgado.

“Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva”, comentó el abogado. “Nosotros no le hemos pasado nada en particular, así que… Sí me da miedo que se desvele e Inda pueda tomar alguna precaución al respecto. Aunque creo que si Patricia ya lo sabe, Inda también”, añadió Gámez a las 13:48 de ese 25 de febrero.

Solo dos minutos después, Flor respondió con una advertencia. “Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro”. “¿Qué registro?”, preguntó Gámez. “El registro a ‘OkDiario”, contestó la abogada personal de Iglesias y Bousselham hasta la semana pasada. “Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea”, zanjó.

Retos, pero no desmentidos

Ante la polémica por la salida a la luz de las filtraciones de la Fiscalía, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, preguntó directamente a Pablo Iglesia en el Pleno del Congreso sobre el caso.

«Señor Iglesias, el juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado a usted información desde la Fiscalía sobre el asunto que le están investigando? ¿Por qué si atendía las llamadas de los filtradores y no de las residencias de mayores?».

Una situación sobre la que también indagó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. Sin embargo, el vicepresidente segundo evitó dar un ‘no’ rotundo y se limitó a retar a los ‘populares’ de acudir a la Justicia.

«Don Teodoro, si ustedes nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales. Cuando lo han hecho en el pasado, ustedes conocen la respuesta. Lo que quedó acreditado en una comisión parlamentaria en la que había presencia de todos los partidos es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos. Una de las mayores traiciones a la democracia en la historia reciente de nuestro país«, indicó Iglesias.

Análisis de la tarjeta

El juez no pasa por alto la destrucción de la tarjeta de Dina Bousselham que, según avanza la investigación, llegó a manos de Iglesias en perfecto estado y que posteriormente apareció destruida.

Para determinar qué ocurrió, Manuel García-Castellón ordenó a la Policía Científica que se realice un informe forense para determinar cómo se dañó la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham, que se encontraba bajo el poder de Pablo Iglesias.

Un dispositivo que, entre otra información, tenía fotos íntimas de la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo.

Es importante recordar que Bousselham perdió su móvil a finales de 2015. Meses después de este hecho, la tarjeta micro SD apareció en la redacción de la revista Interviú en enero de 2016.

Sin embargo, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, declaró que la entregó al líder de Podemos en perfecto estado.

En este punto inicia la polémica, ya que el juez acusa al líder de Podemos de ocultar, entre 5 y 36 meses, un pendrive con fotos íntimas de una colaboradora. El mismo instante cuando Iglesias perdió su condición de perjudicado en el juicio.

La acusación del juez supone un duro golpe para un Pablo Iglesias que, durante años y en el epicentro de su campaña política, acusó a las ‘cloacas del Estado’. Sin embargo, ahora es la Justicia la que señala su comportamiento.