La prueba que acredita que el contenido del móvil de Dina se filtró desde Podemos

La historia empieza a tornarse cada vez más truculenta.

O también, paradojas de la vida, provoca que Pablo Iglesias las esté pasando moradas después de que haya visto como su teoría de las «cloacas del Estado» haya sido desmontado respecto al supuesto robo del móvil de su exasesora en Europa Dina Bousselham.

Recoge este 26 de junio de 2020 el diario El Mundo que la prueba que ha terminado por dinamitar la hipótesis de la sustracción del terminal telefónico fue aportada por quien fuera máximo responsable de los servicios jurídicos de Unidas Podemos, el purgado José Manuel Calvente.

Fue en el mes de julio de 2016 cuando el letrado puso sobreaviso a los integrantes del partido de Pablo Iglesias que los mensajes publicados en un diario digital, Okdiario, habían sido filtrados desde dentro de la formación morada y nunca producto de una sustracción.

Calvente fue muy preciso en su advertencia dentro de un chat interno de Unidas Podemos:

Es una filtración, no un robo. Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben. Lo cual descarta un móvil robado. Compas, creo que el tema de los pantallazos no es como creemos y no vienen de un robo sino de una filtración. Es imposible y queda claro al ver los pantallazos. No hay caso alegando robo, es una filtración de alguien del grupo o de algún amigo de alguien del grupo.