Alsina: «Con el aire que le dio Podemos a las cloacas, y ahora Pablo Iglesias está mudo con lo de la tarjeta de Dina Bousselham»

Carlos Alsina ha dedicado parte de su monólogo en ‘Más de Uno‘ a las cloacas de Podemos.

El locutor de Onda Cero ha comentado el extraño contraste de lo sucedido. Y es que la cúpula del partido morado ha pasado de denunciar una trama en su contra proveniente de las ‘cloacas policiales’ a enmudecer cuando se han conocido más detalles del caso, como la famosa tarjeta robada a Dina Bousselham que supuestamente Pablo Iglesias le devolvió estropeada.

El hecho de que la actual letrada de ambos, la abogada podemita Marta Flor, haya podido conseguir información confidencial gracias a una ‘relación íntima’ con uno de los fiscales no hace más que darle morbo al particular ‘House of Cards’ del partido de extrema izquierda.

Alsina: «El vicepresidente sigue mudo sobre la tarjeta de memoria de Dina Bousselham»

El periodista de ‘Más de Uno’ se ha referido al silencio de Iglesias con el giro del caso, que desde que se conocen más detalles ha pasado de cacarear un día sí y otro también en los medios en contra de las cloacas policiales a enmudecer.

Esto decía Alsina: «El vicepresidente segundo del Gobierno sigue mudo sobre la tarjeta que mantuvo él en su poder durante meses aunque no fuera suya, presuntamente». El locutor ponía el dedo en la llaga

Con el aire que le dio Podemos a esta causa judicial, que era como el epítome de las cloacas del Estado, y lo poco que el gusta a Iglesias que se informe sobre el asunto. El juez entiende que Iglesias ya no es parte perjudicada e Iglesias ha recurrido porque se sigue considerando perjudicado. Es verdad que a Iglesias nadie le ha denunciado

Claro que nadie le ha denunciado. Pero hay muchas sospechas que la propietaria de la tarjeta, la mencionada Bousselham, no lo hizo porque a cambio han comprado su silencio poniéndole a dirigir el libelo de Podemos ‘La última hora’

La defensa de Iglesias le reprocha al juez que investigue

Como en Podemos son poco amigos de la verdad, están afeándole al juez que quiera conocerla:

El juez García Castellón entiende que el señor Iglesias ya no es parte perjudicada porque no puede atribuirse el robo del móvil a una operación del comisario Villarejo para hacerse con munición que le perjudicara a él. Iglesias recurre esa decisión porque se sigue considerando perjudicado aunque lo de Villarejo haya decaído. Y le reprocha al juez que se ponga a investigar qué pasó con la tarjeta el tiempo que él la tuvo en su poder. Porque a él nadie le ha denunciado ni atribuido comportamiento ilícito alguno. La abogada de la señóra Bousselham añade que ésta nunca ha dicho que la tarjeta se la devolviera deteriorada o quemada. Que sólo dijo que no le funcionaba, y que Iglesias es su amigo y nunca le ha pedido explicaciones

La prueba que acredita que el contenido del móvil de Dina se filtró desde Podemos

Recoge este 26 de junio de 2020 el diario El Mundo que la prueba que ha terminado por dinamitar la hipótesis de la sustracción del terminal telefónico fue aportada por quien fuera máximo responsable de los servicios jurídicos de Unidas Podemos, el purgado José Manuel Calvente.

Fue en el mes de julio de 2016 cuando el letrado puso sobreaviso a los integrantes del partido de Pablo Iglesias que los mensajes publicados en un diario digital, Okdiario, habían sido filtrados desde dentro de la formación morada y nunca producto de una sustracción.

Calvente fue muy preciso en su advertencia dentro de un chat interno de Unidas Podemos:

Es una filtración, no un robo. Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben. Lo cual descarta un móvil robado. Compas, creo que el tema de los pantallazos no es como creemos y no vienen de un robo sino de una filtración. Es imposible y queda claro al ver los pantallazos. No hay caso alegando robo, es una filtración de alguien del grupo o de algún amigo de alguien del grupo. Sin embargo, durante cuatro años Pablo Iglesias ha intentado pasar como víctima de este caso hasta que la Audiencia Nacional ha llegado a la misma conclusión que el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Podemos.

Se cree que el contenido de los chats telefónicos tuvieron que ser reenviados por alguien del círculo de personas de Dina Bousselham a diferentes medios o incluso por ella misma.

Eso descartaría automáticamente que el comisario Villarejo fuese responsable de ese supuesto plan para perjudicar a Pablo Iglesias.

El líder podemita se apoyó en un falso relato ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con la intención de obtener un rédito político en plena campaña electoral de las generales del 28-A. Se presentó como víctima del comisario preso y expuso que hubo una operación diseñada por el Ministerio del Interior para sustraer la información del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham en la que participó activamente el agente.

Pablo Iglesias declaró al magistrado y a los fiscales Anticorrupción que el robo del móvil de su ex asesora estaba vinculado con una actuación de la llamada policía patriótica en ejecución de un encargo efectuado aparentemente desde altas instituciones con la finalidad de desprestigiar a Podemos.

Curiosamente, la propia Dina Bousselham, en su última declaración judicial se desdijo y admitió que ella misma los reenvió, lo que llevó al juez y a los fiscales a retirar automáticamente la condición de perjudicado directo de los hechos a Pablo Iglesias, al que ahora se investiga.