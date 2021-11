Macarena Olona (VOX) machaca a zascas a una periodista de ‘El País’ y sacude al «machista» Fortes

Macarena Olona le sacudió este 4 de noviembre de 2021 la del pulpo a una periodista de El País y cuando el socialista presentador de La Noche en 24 horas, Xavier Fortes, intentó salir al rescate de la ‘progre’, aprovechó la de VOX para darle también lo suyo.

El presentador de TVE, El Lechero, con un amplio currículum de sectarismo ideológico a sus espaldas, se retrató como un ‘machista’ impenitente.

Todo comenzó cuando Elsa García de Blas, periodista del diario progubernamental, lanzó su pregunta -en realidad, una declaración- a la diputada, hipotetizando sobre la posibilidad de «una mayoría de la derecha y la extrema derecha en la Cámara».

Antes de responder, Olona pidió una aclaración: «Hay una cosa que no entiendo. ¿A quién te estás refiriendo con lo de extrema derecha?» Aturullada, la periodista especificó que «con la extrema derecha, a su partido». «¿Y cuál es el motivo?», le inquirió Olona.

Y, en ese momento, García de Blas trató de ofrecer, de forma dubitativa, una respuesta: «Pues porque se encuadra en los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa, no es, no es ninguna… Ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político».

Ante ello, Olona contrarrestó haciendo ver lo que consideraba una falta de empaque en esa explicación:

Entenderás que con esa respuesta tan imprecisa y vaga no sepa a qué otros partidos políticos te refieres, quién fija esos parámetros, te pido por favor que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha.

Y la periodista repitió la misma idea: «Como le he dicho, porque Vox se encuadra perfectamente en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos en la extrema derecha política [sic]».

En ese momento, el presentador del espacio, Xabier Fortes, no aguantó más y se revolvió contra la invitada, intentado sacar a la periodista del laberinto en el que había entrado. Olona, entonces, le hizo ver a Fortes que estaba «siendo un machista, Elsa no necesita ningún salvavidas, así que un poco de respeto»:

El noqueo de Fortes le durará varios días aún.

El ‘partido’ televisivo estuvo caliente prácticamente desde el principio, con las preguntas del entrevistador y las respuestas de la diputada ya entrando en fragor de batalla.

Varias disputas durante el diálogo que llevaron a Olona a decirle a Fortes que se relajara:

Xavier, relájate, no tienes porqué estar tenso. Por lo menos hoy, a diferencia del último programa en el que estuve, no me estás preguntando todo el rato por un tuit.