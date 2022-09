Cristina Pardo (laSexta) ajusticia al ex de su compañera Tamara Falcó: «¡Mentiroso!»

Una de las brutales noticias del fin de semana en lo que a crónica social se refiere: Íñigo Onieva confiesa que le ha puesto los cuernos a Tamara Falcó y ella reacciona de manera implacable.

Así de planchado se tuvo que quedar el respetable espectador, que ha seguido toda esta historia de amor a punto de culminar en bodorrio por todo lo alto. Parece que finalmente no habrá enlace matrimonial y la cosa ha terminado de pena.

El asunto es de tal calado que incluso ha trascendido a los programas meramente rosas del panorama, y en todo espacio que se precie le han podido dedicar sus minutos.

Eso es lo que hicieron en el Más Vale Tarde de laSexta este 26 de septiembre de 2022. La presentadora Cristina Pardo se expresó con claridad y especial contundencia para con el infractor, y en apoyo de la víctima de la historieta. Pardo y Falcó, aunque bien distintas, son compañeras de la mesa de actualidad de Pablo Motos en El Hormiguero.

Así de tajante se mostró Pardo:

«La verdad es que Tamara estaba muy contenta y muy feliz, y muy enamorada de Íñigo Onieva, nos parezca bien o mal. A mí me da mucha pena». Porque yo entiendo que Tamara Falcó puede ser muchas cosas a ojos de la gente, pero Tamara Falcó es una persona íntegra y es una buena persona. A mí me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este ‘te arrastro por los suelos’, para luego encima, que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella. Yo creo que ella es una persona fuerte y ella lo que tiene que hacer es seguir con su vida. […] Y ha mentido diciendo que las imágenes no eran de cuando eran…»