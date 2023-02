Ramón Tamames, imparable: Tilda de “mentiroso” a Carrillo, vapulea a Javier Gómez y desvela un secreto de Feijóo

Ramón Tamames no dejó títere con cabeza.

Durante su entrevista en ‘Todo es Mentira’ del 24 de febrero, el candidato de VOX para la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez echó por tierra los bulos que lanzó Pablo Iglesias para vincularle con el golpe del 23-F.

“¿Tamames implicado en el 23F? No lo digo yo. Me lo dijo, quizá en su última entrevista, el propio Santiago Carrillo”, indicó el exlíder de Podemos en sus redes sociales.

¿Tamames implicado en el 23F? No lo digo yo. Me lo dijo, quizá en su última entrevista, el propio Santiago Carrillo 👇🏻 https://t.co/iiMLTKy9WV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 23, 2023

Un tema sobre el que fue tajante Tamames al inicio de su intervención: “Carrillo sigue hablando después de muerto y va diciendo las mismas mentiras que antes”. Tras precisar que no tuvo “ningún conocimiento previo del 23-F”, el economista y exdiputado del PCE matizó cuál fue la única declaración que hizo sobre los militares.

“No tiene ningún sentido negarlo. Se trata de una declaración que, teniendo en cuenta que teníamos una situación de guerra con ETA en el País Vasco, recomendé que el ministro del Interior fuera un militar. No se me hizo caso, y la persona que se nombró hizo lo que pudo”, sentenció.

El colaborador de ‘Todo es Mentira, Javier Gómez, intentó vincular de nuevo a Tamames con el 23-F por el simple hecho de que se negó a llamarlo “golpe de Estado”. Sin embargo, se trata de un simple tecnicismo que el propio economista explicó: “Simplemente fue una intentona chapucera. Se le llama golpe de Estado cuando se consuma y no cuando fracasa y sus organizadores acaban pasando una larga temporada en prisión”.

Para zanjar el tema, agregó con humor: “Igual no creo que en la moción de censura deba hablar del 23-F”.

En su intervención en ‘Cuatro’, aprovechó para reconocer que tiene “la obligación moral de dar mi valoración sobre lo que ocurre en España”, por lo que aprovechó para adelantar que dará “planteamientos que van a sorprender mucho”. En este sentido, pidió que “voy a marcar unas pautas que el país debería, al menos, estudiar”.

Finalmente, acabó su entrevista reconociendo la buena relación que mantiene con Alberto Núñez Feijóo, quien comió en su casa y a quien le contó personalmente que desde VOX le ofrecieron liderar la moción de censura a Sánchez.

“No le gustó, evidentemente, a Feijóo la noticia. Pero no me pidió nunca que no aceptara”, sentenció.