Iglesias acusa a Bolaños de ‘blandengue’ por no utilizar su escolta para apartar a la jefa de protocolo de Ayuso

Pablo Iglesias acusó a Félix Bolaños de ser un blandengue.

Durante su intervención en TV3, el exlíder de Podemos reaccionó contra el ministro de Presidencia por no haber lanzado a sus escoltas contra Alejandra Blázquez, responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid.

Tras alardear de que él hubiera actuado de otra manera distinta al socialista, Iglesias no dudó en recordar la ‘enseñanza’ del exJEMAD Julio Rodríguez como jefe de Gabinete: “Me explicó que el poder no solamente lo da el cargo, sino también la actitud. Y ese poder representa a la ciudadanía”.

A su entender, Bolaños debió haber utilizado la fuerza para acceder a la tribuna del acto del 2 de Mayo.

“Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado”. Por lo que, a su entender, Bolaños “debería haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: ‘Me apartan a esta señora, porque estoy representando al Gobierno de España y represento la soberanía popular’. Y si después tenemos que discutir de cómo tendría que ir el protocolo”.

“A mi entender, el señor Bolaños tendría que haber hecho valer su autoridad con una actitud distinta. Los escoltas no están solo para evitar que te peguen un tiro, sino también para evitar que se pueda humillar la dignidad de un representante del Gobierno”, recalcó.

Totalmente herido por la victoria de Ayuso sobre el ministro de Pedro Sánchez, Iglesias no dudó en aprovechar para lanzar un dardo contra el presidente del Gobierno: “La derecha ha humillado al PSOE”.

“En esto va sobrada. Ellos están acostumbrados a ejercer el poder, lo tengan o no lo tengan, hasta el punto de poner a un parlamentario, porque el señor Feijoo no es más que un Senador por designación autonómica y el jefe de la oposición no está regulado en la legislación española”, acusó.