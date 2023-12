Colosal varapalo de Griso a Sánchez por acusar al PP de ‘lawfare’: “¿Qué pasa con Delgado y Conde-Pumpido?”

Susanna Griso sacudió en directo a Pedro Sánchez por acusar al PP de ‘lawfare’.

Durante su entrevista en el programa ‘Espejo Público’, el presidente del Gobierno indicó que en España “existe un caso de libro de ‘lawfare’ con la politización de la Justicia”. A lo que la presentadora de Antena 3 no pudo evitar preguntarle por qué había ‘comprado’ el discurso del independentismo.

El líder del PSOE se vino arriba y aseguró que “Sí existe el ‘lawfare’ en España. Es el que practica el PP. Es la politización de la Justicia. No hay mayor politización de la Justicia que bloquear el CGPJ por no querer reconocer el resultado electoral”. Una afirmación que no le dejó pasar Griso, quien le preguntó si no veía una politización de la justicia cuando nombró a Dolores Delgado como fiscal general del Estado y a Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional.

Un duro ‘zasca’ que incomodó a Sánchez: “Si quiere entramos en ese debate…”, indicó antes de volver a su discurso contra el PP a quien reprochó el nombramiento de Carlos Lesmes como presidente de Consejo General del Poder Judicial y al expresidente del Tribunal Constitucional durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Resquemor a las críticas

El líder del PSOE también demostró su incapacidad de gestionar las críticas.

Durante los primeros minutos de la entrevista en ‘Espejo Público’, Sánchez dejó caer que quería responder a las duras críticas lanzadas por José María Aznar en ese mismo plató. Sin embargo, solo acabó reprochándole que le acusó de no haber condenado los ataques de Hamás o solicitar la liberación de los rehenes israelíes en manos de la banda terrorista.

Aunque se quedó con las ganas de cargar contra el expresidente del Gobierno ‘popular’, si mandó un ‘dardo envenenado’ a Felipe González, a quien acusó de mentir al hablar de la amnistía de los golpistas catalanes.

Si bien el exlíder del PSOE aseguró que la diferencia entre el indulto y la amnistía es que el primero perdona y el segundo es reconocer que “el Estado se equivocó”, Sánchez no dudó en desacreditar a González: “Eso es una mentira”, fulminó.

De inmediato, el presidente del Gobierno tuvo que lanzar una gran mentira para esquivar las voces críticas. “En este Gobierno, se cumple la Constitución en todas las áreas”, presumió el socialista. Sin embargo, es un bulo, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma a la que se refiere Sánchez no es la única desfavorable a leyes de su anterior Gobierno. Existen otras dos sentencias del órgano judicial en contra de partes de reales decretos ley del Ejecutivo: una por la decisión de asignar la presidencia de RTVE a Rosa María Mateo y otra por incluir a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuando todavía era vicepresidente.

Reproches a Griso

Sánchez también cargó contra la propia Griso a lo largo de la entrevista. Una de las veces justamente por no haberle reprochado a Aznar sus palabras contra el apoyo de Sánchez a Hamás. Sin embargo, no fue el único momento de tensión, ya que al socialista tampoco le gustó que la presentadora de Antena 3 tildase de “delirante” que el Gobierno se siente en el extranjero con Junts para negociar junto a un “verificador especializado en conflicto armado”.

Cuando la periodista le preguntó si vería normal ver a Macron sentado en Suiza con los independentistas franceses, el líder del PSOE se removió incómodo e intentó zafarse con un “no debemos hacer esas analogías”.

Una incomodidad similar a la que se vivió cuando le acusó de no haberle pregunto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qué había negociado con Junts antes del debate de investidura. A lo que Griso le respondió dejándole mudo: “Dijeron que las peticiones iban contra la Constitución y que incluso habían pedido que el Rey Felipe VI se disculpase por el discurso del 3 de octubre…¿A usted le pidieron lo mismo?”.

Pero Sánchez fingió no haber escuchado la pregunta. Eso sí, adelantó que habrá dos mesas de negociación con ERC y otras dos con Junts, ambas con verificadores internacionales distintos.